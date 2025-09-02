La solution triphasée EI Residential de Tigo Energy reçoit une autorisation de déploiement en Slovaquie

LOS GATOS, Californie et ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ, Slovaquie--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ : TYGO) (« Tigo » ou la « société »), le chef de file des solutions logicielles intelligentes pour l’énergie solaire et électrique, annonce ce jour que la solution triphasée Tigo EI Residential avait passé avec succès les essais de conformité obligatoires en partenariat avec Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), un gestionnaire de réseau de distribution slovaque. Cette certification confirme la compatibilité de la solution Tigo EI Residential avec les exigences du réseau local et renforce l’engagement de la société à promouvoir des solutions énergétiques sûres, efficaces et innovantes conformément aux normes réglementaires slovaques.

Les onduleurs triphasés Tigo EI Residential (TSI-6K3D, TSI-10K3D, TSI-15K3D) ont démontré la capacité de se déconnecter du réseau en toute sécurité lors d'événements de perte de tension, empêchant efficacement l'alimentation involontaire. Parmi les normes nationales slovaques auxquelles ces produits sont conformes figurent la loi 251/2012 sur l’énergie et le décret 275/2012 sur la qualité de la distribution d’électricité. Lorsqu'il est combiné avec la Tigo EI Battery, qui dispose d'une gestion intelligente de l'énergie et de plusieurs modes de fonctionnement, le système offre une flexibilité accrue et une meilleure visibilité énergétique tout en optimisant les capacités d'autoconsommation et de sauvegarde.

« La solution Tigo EI Residential est plus qu’un système de stockage, c’est plutôt une solution énergétique complète qui rationalise notre travail et offre une valeur tangible, y compris l’intégration intelligente et simple de l’optimisation des performances et des fonctions clés de sécurité », déclare Miroslav Urban, CEO de CMS-turnkey. « L’installation et la mise en service sont rapides et intuitives grâce à sa conception compacte et tout-en-un. Le système de sauvegarde offre une résilience, permettant à plusieurs charges domestiques de rester actives même en cas de défaillance du réseau. Pour les installateurs photovoltaïques, il s’agit d’une solution intelligente qui permet de gagner du temps, tandis que les propriétaires bénéficient d’un système énergétique plus intelligent avec une surveillance avancée et un contrôle total via l’application Tigo. »

En 2024, le secteur solaire résidentiel slovaque a représenté environ 43 % de la croissance du marché solaire, avec environ 120 MW de systèmes solaires sur les toits déployés dans tout le pays. Parmi ceux-ci, plus de 4 MW ont été équipés de solutions Tigo MLPE, soulignant l'adoption croissante de l'optimisation de la puissance au niveau des modules et des technologies avancées de surveillance des systèmes sur le marché résidentiel slovaque. Cette tendance souligne un changement plus large vers une gestion intelligente de l'énergie et reflète la demande croissante de solutions photovoltaïques flexibles et prêtes pour l'avenir.

« Les installateurs tels que CMS-turnkey appellent à des solutions qui permettent aux propriétaires de prendre le contrôle total de leur énergie », déclare Jing Tian, directeur de la croissance et des revenus chez Tigo Energy. « La solution Tigo EI Residential est désormais pleinement compatible avec le réseau slovaque, ce qui permet une plus grande autoconsommation, une plus grande indépendance énergétique et une plus grande efficacité du système. En optimisant la façon dont l'énergie solaire est produite, stockée et utilisée dans la maison, nous aidons à transformer chaque kilowattheure en un atout. Chez Tigo, nous pensons que les choix énergétiques intelligents sont la base d’un avenir plus résilient et durable. »

Disponible avec un système de secours complet capable d'alimenter plusieurs charges domestiques simultanément lors d'une panne de réseau, la solution Tigo EI Residential se distingue comme une plateforme énergétique vraiment exhaustive. La performance du système Tigo a été démontrée lors d’une panne généralisée en juin 2025 en République tchèque, où le système a assuré la poursuite du fonctionnement des charges domestiques critiques. En plus d'une intégration fluide avec la plateforme TS4 Flex MLPE, le système peut être complété par divers accessoires, comme le chargeur Tigo GO EV et la GO Junction. Ces composants sont conçus pour permettre une gestion intelligente de l'énergie dans les applications de mobilité électrique et de chauffage intelligent, qui sont toutes contrôlées par l'application Energy Intelligence.

Les installateurs et les concepteurs de systèmes photovoltaïques en Slovaquie sont invités à suivre le webinaire en tchèque sur la solution Tigo EI Residential, désormais disponible à la demande. La session couvre les principaux aspects techniques et les considérations de conception de systèmes adaptés aux applications résidentielles en Europe centrale. Pour toute demande d'informations sur les produits, contactez l'équipe des ventes de Tigo en cliquant ici.

À propos de Tigo Energy

Créé en 2007, Tigo Energy, Inc. (Nasdaq : TYGO) est un leader mondial dans le développement et l’offre de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui améliorent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d’exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et utilitaires. Tigo combine sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et d’optimiseur solaire avec des capacités logicielles intelligentes basées sur le cloud pour une surveillance et un contrôle avancés de l’énergie. Les produits Tigo MLPE maximisent les performances, permettent une surveillance de l’énergie en temps réel et fournissent un arrêt rapide requis par le code au niveau du module. La société développe et fournit également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de stockage de batterie pour le marché résidentiel solaire-plus-stockage. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.tigoenergy.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.