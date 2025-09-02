Generation Impact Global anuncia el lanzamiento de QB-EDGE: una forma más inteligente de recopilar, colaborar y cumplir con la normativa
QB-EDGE is a data-collection tool that replaces spreadsheets and emails. Teams collaborate in real time with structured workflows, approvals, audit trails and evidence. Build custom questionnaires or use templates mapped to GRI, ISSB, CSRD, SFDR; answers are auto-validated and export ready. Faster, cleaner, compliant data — all in one place.
GINEBRA--(BUSINESS WIRE)--Generation Impact Global (GIG), una empresa suiza de tecnología regulatoria especializada en sostenibilidad y administración de datos no financieros, anunció hoy el lanzamiento oficial de QB-EDGE, su herramienta de última generación para cuestionarios y recopilación de datos.
Diseñada para instituciones financieras, empresas y ecosistemas con múltiples partes interesadas, QB-EDGE aborda uno de los retos más acuciantes en materia de informes ESG y normativos: cómo recopilar y administrar datos complejos entre múltiples equipos y sistemas sin generar caos ni ineficiencias.
Una herramienta diseñada para lo que más importa
QB-EDGE se creó para abordar los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones en materia de informes de sostenibilidad:
- Colaboración. Los comentarios en tiempo real, los flujos de trabajo de revisión estructurados, el seguimiento de aprobaciones, los registros de auditoría integrados y los archivos adjuntos con pruebas permiten que los equipos trabajen juntos. A diferencia de las herramientas de la competencia, QB-EDGE incluye la colaboración como una función integrada.
