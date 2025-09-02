Generation Impact Global anuncia el lanzamiento de QB-EDGE: una forma más inteligente de recopilar, colaborar y cumplir con la normativa

GINEBRA--(BUSINESS WIRE)--Generation Impact Global (GIG), una empresa suiza de tecnología regulatoria especializada en sostenibilidad y administración de datos no financieros, anunció hoy el lanzamiento oficial de QB-EDGE, su herramienta de última generación para cuestionarios y recopilación de datos.

Diseñada para instituciones financieras, empresas y ecosistemas con múltiples partes interesadas, QB-EDGE aborda uno de los retos más acuciantes en materia de informes ESG y normativos: cómo recopilar y administrar datos complejos entre múltiples equipos y sistemas sin generar caos ni ineficiencias.

Una herramienta diseñada para lo que más importa

QB-EDGE se creó para abordar los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones en materia de informes de sostenibilidad:

Colaboración. Los comentarios en tiempo real, los flujos de trabajo de revisión estructurados, el seguimiento de aprobaciones, los registros de auditoría integrados y los archivos adjuntos con pruebas permiten que los equipos trabajen juntos. A diferencia de las herramientas de la competencia, QB-EDGE incluye la colaboración como una función integrada.

