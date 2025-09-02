Generation Impact Global annonce le lancement de QB-EDGE : une manière plus intelligente de collecter, collaborer et se mettre aux normes

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Generation Impact Global (GIG), une société suisse spécialisée dans la technologie réglementaire (RegTech) et la gestion des données non financières et de développement durable, a annoncé aujourd’hui le lancement officiel de QB-EDGE, son outil de questionnaire et de collecte de données de nouvelle génération.

Conçu pour les institutions financières, les entreprises et les écosystèmes multipartites, QB-EDGE répond à l’un des défis les plus urgents en matière de reporting ESG et réglementaire : comment collecter et gérer des données complexes entre plusieurs équipes et cadres sans chaos ni inefficacité.

Un outil conçu pour ce qui compte le plus

QB-EDGE a été créé pour répondre aux principaux défis auxquels les organisations sont confrontées en matière de reporting de développement durable :

Collaboration. Les commentaires en temps réel, les flux de travail de révision structurés, le suivi des approbations, les journaux d’audit intégrés et les pièces jointes à l’appui rassemblent les équipes. Contrairement aux outils concurrents, QB-EDGE intègre la collaboration comme fonctionnalité native.

Les commentaires en temps réel, les flux de travail de révision structurés, le suivi des approbations, les journaux d’audit intégrés et les pièces jointes à l’appui rassemblent les équipes. Contrairement aux outils concurrents, QB-EDGE intègre la collaboration comme fonctionnalité native. Personnalisation. Les utilisateurs peuvent concevoir des questionnaires à partir de zéro ou adapter des modèles réutilisables, avec la prise en charge de différents types de questions (texte, nombre, note, image, etc.). La gestion des versions des modèles, le suivi de l’utilisation et la sélection d’icônes rendent l’outil flexible dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques.

Les utilisateurs peuvent concevoir des questionnaires à partir de zéro ou adapter des modèles réutilisables, avec la prise en charge de différents types de questions (texte, nombre, note, image, etc.). La gestion des versions des modèles, le suivi de l’utilisation et la sélection d’icônes rendent l’outil flexible dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques. Conformité. QB-EDGE prend nativement en charge les cadres universels. Les résultats sont exportables et prêts à être intégrés, avec une traçabilité complète des audits.

Grâce à ces fonctionnalités, QB-EDGE transforme la collecte de données ESG en un processus structuré et fiable qui répond à la fois aux exigences de conformité et à la prise de décision commerciale.

Une longueur d’avance sur le marché

« La plupart des outils de questionnaire se limitent à la saisie de données. Ils ne résolvent pas les défis plus importants que sont la conformité, la collaboration et la traçabilité », déclare Anna Shpak, directrice générale de Generation Impact Global. « QB-EDGE est différent. Il a été conçu non seulement pour faciliter la collecte de données, mais aussi pour donner aux organisations la tranquillité d’esprit de savoir qu’elles sont conformes, prêtes pour les audits et en contrôle. »

Alors que les régulateurs, les investisseurs et les parties prenantes exigent des niveaux de responsabilité plus élevés, QB-EDGE représente une solution opportune pour les entreprises qui cherchent à renforcer à la fois leurs rapports de développement durable et leurs processus internes.

Disponibilité

QB-EDGE est officiellement disponible à partir du 2 septembre 2025. Les organisations peuvent demander une démonstration ou obtenir plus d’informations sur https://generationimpact.global/qb-edge/.

À propos de Generation Impact Global

Generation Impact Global (GIG) est une société RegTech basée à Genève, en Suisse, spécialisée dans la gestion des données non financières et la RegTech. Ses solutions, notamment QB-EDGE, la taxonomie de durabilité GRI et UtilityIQ, sont conçues pour aider les organisations à collecter, structurer et communiquer des données non financières avec la même rigueur que les informations financières. GIG s’engage à créer des outils qui rendent les données d’impact accessibles, exploitables et responsables.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.