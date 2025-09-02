La soluzione residenziale trifase EI di Tigo Energy approvata per l'implementazione in Slovacchia

LOS GATOS, California e ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ, Slovacchia--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" o l'"Azienda"), fornitore leader di soluzioni software intelligenti per il settore solare ed energetico, ha annunciato oggi che la soluzione trifase residenziale Tigo EI ha concluso con successo i test di conformità obbligatori in collaborazione con Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), un operatore slovacco di sistemi di distribuzione. Questa certificazione conferma la compatibilità della soluzione residenziale Tigo EI con i requisiti di rete locali e ribadisce l'impegno dell'Azienda per lo sviluppo di soluzioni energetiche sicure, efficienti e innovative in linea con gli standard normativi slovacchi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.