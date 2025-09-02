La soluzione residenziale trifase EI di Tigo Energy approvata per l'implementazione in Slovacchia
La soluzione residenziale trifase EI di Tigo Energy approvata per l'implementazione in Slovacchia
La soluzione residenziale Tigo EI ottiene la certificazione di conformità nazionale per il funzionamento dell'inverter solare in Slovacchia, offrendo energia solare affidabile, alimentazione di backup e gestione energetica senza problemi.
LOS GATOS, California e ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ, Slovacchia--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" o l'"Azienda"), fornitore leader di soluzioni software intelligenti per il settore solare ed energetico, ha annunciato oggi che la soluzione trifase residenziale Tigo EI ha concluso con successo i test di conformità obbligatori in collaborazione con Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), un operatore slovacco di sistemi di distribuzione. Questa certificazione conferma la compatibilità della soluzione residenziale Tigo EI con i requisiti di rete locali e ribadisce l'impegno dell'Azienda per lo sviluppo di soluzioni energetiche sicure, efficienti e innovative in linea con gli standard normativi slovacchi.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Technica Communications per Tigo Energy
Luis de Leon
E-mail: tigoenergy@technica.inc