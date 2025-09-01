CapVest va acquérir une participation majoritaire dans STADA auprès de Bain Capital et Cinven

BAD VILBEL, Allemagne et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP (« CapVest »), une société d’investissement mondiale de premier plan, a signé aujourd’hui un accord définitif avec Bain Capital et Cinven en vue d’acquérir la majorité des parts de STADA Arzneimittel AG (« STADA » ou « la société »), une société pharmaceutique et de soins de santé de premier plan spécialisée dans les produits de santé grand public, les génériques et les médicaments spécialisés.

Basée à Bad Vilbel, en Allemagne, STADA est une société pharmaceutique européenne de premier plan qui se concentre sur trois piliers stratégiques : les soins de santé grand public, les génériques et les médicaments spécialisés. La société a été acquise par Bain Capital et Cinven en 2017. En collaboration avec la direction, les deux sociétés d’investissement internationales ont contribué à transformer la société, qui était une entreprise allemande traditionnelle de génériques, en une plateforme mondiale de soins de santé diversifiée et de premier plan, axée stratégiquement sur les soins de santé grand public, les génériques et les médicaments spécialisés. Au cours de cette période, STADA est devenue une entreprise multifacette et résiliente, générant un chiffre d’affaires supérieur à 4 milliards d’euros, avec un taux de croissance annuel composé de 9 % et un BAIIDA qui a plus que doublé depuis 2017. L’entreprise emploie actuellement environ 11 600 personnes dans le monde entier.

CapVest, un investisseur international de premier plan dans le domaine du capital-investissement qui s’associe à des entreprises ambitieuses fournissant des biens et des services essentiels, apporte une expertise sectorielle approfondie et une solide expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la santé, ce qui place l’entreprise dans une position idéale pour soutenir STADA dans sa prochaine phase de croissance. Une fois la transaction finalisée, Bain Capital et Cinven conserveront chacun une participation minoritaire dans STADA, soulignant ainsi leur confiance dans la trajectoire de croissance future de l’entreprise et leur engagement à soutenir l’équipe de direction.

Les conditions de la transaction n’ont pas été divulguées et sont soumises à l’approbation des autorités réglementaires et à d’autres conditions de clôture habituelles. La clôture de la transaction est prévue pour début 2026.

Matthew Fargie, de CapVest, déclare : « Nous admirons STADA depuis plusieurs années, notamment pour son héritage riche, son portefeuille de produits de premier plan et sa culture axée sur le souci de la santé des personnes. Peter et toute l’équipe de STADA ont un palmarès exceptionnel en matière de performances. STADA est une plateforme stratégique unique grâce à laquelle nous tirerons parti de notre expertise significative dans le domaine de la santé et de la consommation pour accélérer le développement de l’entreprise en Allemagne et à l’international. Nous avons l’intention d’investir des capitaux importants pour atteindre cet objectif. Nous sommes impatients de travailler avec Peter Goldschmidt et son équipe en tant que gardiens de cette grande entreprise dans sa prochaine phase de développement. »

Peter Goldschmidt, directeur général de STADA, déclare : « L’accent mis par CapVest sur une collaboration étroite avec la direction pour transformer la taille et l’envergure des sociétés de son portefeuille grâce à des investissements en capital importants, une combinaison de croissance organique et par acquisitions, l’excellence opérationnelle et la création de valeur à long terme reflète les mêmes principes qui ont sous-tendu le succès de STADA jusqu’à présent. Grâce à sa connaissance approfondie des marchés de la santé et des produits pharmaceutiques, CapVest est le partenaire idéal pour nous aider à tirer parti des nombreuses opportunités qui se présentent dans notre secteur et à réaliser nos ambitieux projets pour l’entreprise. Cinven et Bain Capital ont été d’excellents partenaires dans notre parcours pour devenir un leader mondial dans les domaines de la santé grand public, des génériques et des médicaments spécialisés. Leur soutien et leur conviction dans notre vision nous ont permis d’accélérer notre croissance, d’innover et de nous développer à l’international. »

Les principaux conseillers financiers de CapVest étaient Canson Capital Partners et Centerview Partners.

À propos de STADA Arzneimittel AG

STADA Arzneimittel AG a son siège social à Bad Vilbel, en Allemagne. La société se concentre sur une stratégie à trois piliers comprenant les produits de santé grand public, les génériques et les médicaments spécialisés. STADA Arzneimittel AG commercialise ses produits dans plus de 100 pays à travers le monde. Au cours de l’exercice 2024, STADA a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 4 059 millions d’euros et un résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ajusté à taux de change constant (BAIIDA ajusté à taux de change constant) de 886 millions d’euros. Au 31 décembre 2024, STADA employait 11 649 personnes dans le monde entier.

À propos de CapVest

CapVest est un investisseur privé international de premier plan qui s'associe à des entreprises ambitieuses fournissant des biens et des services essentiels pour transformer leurs activités. En tant qu'investisseur actif et patient, CapVest s'est forgé un solide palmarès en matière de rendements attrayants en travaillant en étroite collaboration avec la direction pour modifier la taille et l'échelle des entreprises de son portefeuille grâce à une combinaison de croissance organique et d'acquisitions.

CapVest cherche à investir dans des secteurs hautement résilients où la demande pour les produits ou services est non discrétionnaire. Ses principaux secteurs d’activité sont la santé, les biens de consommation courante et les services essentiels.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.