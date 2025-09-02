Generation Impact Global kündigt die Einführung von QB-EDGE an: Eine intelligentere Methode zum Sammeln, Zusammenarbeiten und Einhalten von Vorschriften

GENF--(BUSINESS WIRE)--Generation Impact Global (GIG), ein Schweizer RegTech-Unternehmen, das sich auf Nachhaltigkeit und das Management nichtfinanzieller Daten spezialisiert hat, gab heute die offizielle Einführung von QB-EDGE bekannt, seinem Fragebogen- und Datenerfassungstool der nächsten Generation.

QB-EDGE wurde für Finanzinstitute, Unternehmen und Multi-Stakeholder-Ökosysteme entwickelt und adressiert eine der drängendsten Herausforderungen im Bereich ESG und regulatorische Berichterstattung: die Erfassung und Verwaltung komplexer Daten über mehrere Teams und Frameworks hinweg ohne Chaos oder Ineffizienz.

Ein Tool für das Wesentliche

QB-EDGE wurde entwickelt, um die zentralen Herausforderungen zu bewältigen, denen sich Unternehmen bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung gegenüber sehen:

Zusammenarbeit. Echtzeit-Kommentare, strukturierte Überprüfungsworkflows, Genehmigungsnachverfolgung, integrierte Audit-Protokolle und Beweisbeifügungen bringen Teams zusammen. Im Gegensatz zu Tools von Mitbewerbern verfügt QB-EDGE über eine integrierte Funktion für die Zusammenarbeit.

Echtzeit-Kommentare, strukturierte Überprüfungsworkflows, Genehmigungsnachverfolgung, integrierte Audit-Protokolle und Beweisbeifügungen bringen Teams zusammen. Im Gegensatz zu Tools von Mitbewerbern verfügt QB-EDGE über eine integrierte Funktion für die Zusammenarbeit. Anpassung. Benutzer können Fragebögen von Grund auf neu entwerfen oder wiederverwendbare Vorlagen anpassen, wobei verschiedene Fragetypen (Text, Zahl, Bewertung, Bild und mehr) unterstützt werden. Dank Versionsverwaltung für Vorlagen, Nutzungsnachverfolgung und Icon-Auswahl ist das Tool branchen- und regionenübergreifend flexibel einsetzbar.

Benutzer können Fragebögen von Grund auf neu entwerfen oder wiederverwendbare Vorlagen anpassen, wobei verschiedene Fragetypen (Text, Zahl, Bewertung, Bild und mehr) unterstützt werden. Dank Versionsverwaltung für Vorlagen, Nutzungsnachverfolgung und Icon-Auswahl ist das Tool branchen- und regionenübergreifend flexibel einsetzbar. Compliance. QB-EDGE unterstützt nativ universelle Frameworks. Die Ergebnisse sind exportierbar und integrationsfähig und bieten vollständige Audit-Rückverfolgbarkeit.

Mit diesen Funktionen verwandelt QB-EDGE die ESG-Datenerfassung in einen strukturierten, zuverlässigen Prozess, der sowohl Compliance-Anforderungen als auch geschäftliche Entscheidungen unterstützt.

Dem Markt einen Schritt voraus

„Die meisten Fragebogen-Tools beschränken sich auf die Datenerfassung. Sie lösen nicht die größeren Herausforderungen in Bezug auf Compliance, Zusammenarbeit und Rückverfolgbarkeit“, so Anna Shpak, CEO von Generation Impact Global. „QB-EDGE ist anders. Es wurde nicht nur entwickelt, um die Datenerfassung zu vereinfachen, sondern auch, um Unternehmen die Gewissheit zu geben, dass sie konform, auditfähig und unter Kontrolle sind.“

Angesichts der steigenden Anforderungen von Regulierungsbehörden, Investoren und Stakeholdern an die Rechenschaftspflicht ist QB-EDGE eine zeitgemäße Lösung für Unternehmen, die sowohl ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung als auch ihre internen Prozesse verbessern möchten.

Verfügbarkeit

QB-EDGE ist ab dem 2. September 2025 offiziell verfügbar. Unternehmen können eine Demo anfordern oder sich unter https://generationimpact.global/qb-edge/ näher informieren.

Über Generation Impact Global

Generation Impact Global (GIG) ist ein in Genf, Schweiz, ansässiges RegTech-Unternehmen, das sich auf das Management nichtfinanzieller Daten und RegTech spezialisiert hat. Seine Lösungen, darunter QB-EDGE, die GRI Sustainability Taxonomy und UtilityIQ, sollen Unternehmen dabei helfen, nichtfinanzielle Daten mit derselben Sorgfalt wie Finanzinformationen zu erfassen, zu strukturieren und zu berichten. GIG hat es sich zur Aufgabe gemacht, Tools zu entwickeln, die Wirkungsdaten zugänglich, verwertbar und nachvollziehbar machen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.