La solución residencial trifásica Tigo EI fue aprobada para su despliegue en Eslovaquia

La solución residencial Tigo EI obtuvo la certificación nacional de cumplimiento para la operación de inversores solares en Eslovaquia, lo que ofrecerá energía solar confiable, respaldo eléctrico y gestión energética sin interrupciones.

LOS GATOS, California, y ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ, Eslovaquia--(BUSINESS WIRE)--Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" o la "compañía"), proveedor líder de soluciones inteligentes de energía solar y software energético, anunció hoy que su solución trifásica Tigo EI Residential ha completado con éxito las pruebas obligatorias de cumplimiento en colaboración con Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD), un operador del sistema de distribución eslovaco. Esta certificación confirma la compatibilidad de la solución residencial Tigo EI con los requisitos locales de la red eléctrica y refuerza el compromiso de la compañía de promover soluciones energéticas seguras, eficientes e innovadoras, alineadas con las normativas regulatorias de Eslovaquia.

