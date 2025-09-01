CapVest acquisirà la quota di maggioranza di STADA da Bain Capital e Cinven

BAD VILBEL, Germania & LONDRA--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP ("CapVest"), società leader globale di investimento, ha sottoscritto oggi un accordo definitivo con Bain Capital e Cinven per l'acquisizione della quota di maggioranza di STADA Arzneimittel AG ("STADA" o "la Società"), una società leader in ambito sanitario e farmaceutico, specializzata in prodotti sanitari di consumo, farmaci generici e farmaci specialistici.

