CapVest acquisirà la quota di maggioranza di STADA da Bain Capital e Cinven
CapVest acquisirà la quota di maggioranza di STADA da Bain Capital e Cinven
- CapVest ha sottoscritto un accordo definitivo per l'acquisizione della quota di maggioranza di STADA da Bain Capital e Cinven
- Bain Capital e Cinven conserveranno ciascuno una quota di minoranza di STADA
- Il CEO di STADA, Peter Goldschmidt, ha dichiarato: "L'attenzione di CapVest per la stretta collaborazione con la dirigenza al fine di trasformare le dimensioni e la portata delle società del suo portafoglio mediante un importante investimento di capitale, una combinazione di crescita organica e guidata da acquisizioni, eccellenza operativa e creazione di valore sul lungo termine, rispecchia gli stessi principi che hanno sostenuto il successo di STADA fino a oggi."
BAD VILBEL, Germania & LONDRA--(BUSINESS WIRE)--CapVest Partners LLP ("CapVest"), società leader globale di investimento, ha sottoscritto oggi un accordo definitivo con Bain Capital e Cinven per l'acquisizione della quota di maggioranza di STADA Arzneimittel AG ("STADA" o "la Società"), una società leader in ambito sanitario e farmaceutico, specializzata in prodotti sanitari di consumo, farmaci generici e farmaci specialistici.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Contatto per i media di CapVest
Ben Valdimarsson – Reputation Inc
Telefono: +44 (0) 7889 805 930
E-mail: bvaldimarsson@reputation-inc.com
STADA - Informazioni per i giornalisti
STADA Arzneimittel AG - Relazioni con i media
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel - Germania
Telefono: +49 (0) 6101 603-165
E-mail: press@stada.de
Oppure visitaci sul nostro sito web all'indirizzo https://www.stada.com/media/newsroom
Segui @stadaGroup su LinkedIn
STADA - Informazioni per i partecipanti ai mercati di capitali
STADA Arzneimittel AG - Relazioni con gli investitori e i creditori
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel – Germania
Telefono: +49 (0) 6101 603-4689
Fax: +49 (0) 6101 603-215
E-mail: ir@stada.de
Oppure visitaci sul nostro sito web all'indirizzo https://www.stada.com/investor-relations/