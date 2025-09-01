AM Best Pone en Revisión las Calificaciones Crediticias de Sompo Seguros México S.A. de C.V. con Implicaciones Positivas

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best há puesto en revisión con implicaciones positivas la Calificación de Fortaleza Financiera de A+ (Superior), la Calificación Crediticia del Emisor a Largo Plazo de “aa-” (Superior) y la Calificación de Escala Nacional de “aaa.MX” (Excepcional) de Sompo Seguros Mexico, S.A. de C.V. (Sompo Mexico) (Mexico City, Mexico).

Sompo México es una subsidiaria de Sompo America Insurance Company (SAIC) y miembro de Sompo International Holdings Ltd. (SIH). Sompo Japan Insurance Inc. (SJ) es la unidad operativa principal de SOMPO Holdings, Inc., (SOMPO Holdings), la compañía matriz y uno de los grupos de seguros de no vida más grandes en Japón. Sompo México está bien integrado en el grupo.

Las calificaciones de SJ, en una base consolidada, reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones reconocen la integración y soporte de SIH y SJ a través de SAIC, la cual proporciona sinergias y eficiencias operativas a la subsidiaria mexicana. Sompo México mantiene el nivel de capitalización ajustada por riesgos más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés).

Estas acciones sobre la calificación crediticia se producen tras el anuncio del 27 de agosto de 2025, en el que SOMPO Holdings, Inc., a través de una subsidiaria de propiedad total de SIH, firmó un acuerdo definitivo de fusión para adquirir el 100% de las acciones ordinarias Clase A emitidas de Aspen Insurance Holdings Limited (Aspen) por aproximadamente 3.5 mil millones de dólares estadounidenses en una transacción completamente en efectivo. Una vez completada, Aspen se convertirá en una subsidiaria de SIH, la sociedad tenedora intermedia bajo SJ.

El estado de “en revisión con implicaciones positivas” refleja los posibles beneficios significativos en el perfil comercial del grupo Sompo tras la adquisición de Aspen, lo que podría acelerar la diversificación geográfica y llevar a una mejora sustancial en su presencia en el mercado global de seguros y reaseguros de propiedad y accidentes. Aspen es un actor global en el sector de seguros y reaseguros, con una cartera de suscripción diversificada y experiencia en líneas especializadas.

Se prevé que la transacción se cierre en la primera mitad de 2026, sujeta a aprobaciones regulatorias. Las calificaciones permanecerán en revisión con implicaciones positivas hasta que se complete la transacción y AM Best pueda evaluar completamente el impacto en los fundamentos de calificación de SJ.

