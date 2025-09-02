500 Global e dcamp unem Coreia do Sul e Vale do Silício para acelerar crescimento de startups

PALO ALTO, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--500 Global, uma das empresas de capital de risco mais ativas do mundo1 e dcamp, a principal fundação da Coreia do Sul dedicada a fomentar o empreendedorismo anunciou hoje uma parceria estratégica visando acelerar o crescimento de startups sul-coreanas à medida que se expandem para o mercado dos EUA.

Ao aproveitar sua experiência comprovada em apoiar fundadores promissores, a 500 Global e a d.camp irão identificar startups sul-coreanas preparadas para expansão e investimentos a nível internacional. As startups selecionadas farão parte do 500 Global Flagship Accelerator no Vale do Silício para aprofundar seu conhecimento do mercado dos EUA, se conectar com o ecossistema local e desenvolver oportunidades de crescimento.

Younghoon Park, Diretor Executivo da dcamp, declarou,

"Através desta parceria estratégica, buscamos unir o melhor do espírito empreendedor da Coreia do Sul ao renomado ecossistema do Vale do Silício. Nossa missão na dcamp sempre foi capacitar startups sul-coreanas com as ferramentas e oportunidades adequadas. A parceria com a 500 Global é um passo transformador, que capacita nossos empreendedores para se destacarem no panorama mundial."

Esta parceria tem por base um relacionamento consolidado, fruto da aposta inicial da 500 na Coreia do Sul em 2012. Mediante seus fundos locais dedicados e programas com base em Seul, a 500 Global deu suporte a startups como a CardMonster, um estúdio de jogos eletrônicos com tecnologia de IA que conecta grandes IPs ao mercado de jogos de tabuleiro, em sua expansão mundial. Após o investimento inicial da 500 Korea, a CardMonster se transferiu aos EUA como parte do Immersion Trek do programa, se conectou com mentores do GTM da Stripe, bem como com hiperescaladores de IA, e fará uma apresentação no próximo Flagship Demo Day em San Francisco, no dia 7 de outubro.

Christine Tsai, Diretora Executiva e Sócia Fundadora da 500 Global, comentou:

"Nossa parceria com a dcamp reforça a convicção de longa data da 500 Global de que fundadores ambiciosos e talentosos existem em todo o mundo. O vibrante ecossistema de startups da Coreia do Sul está posicionado para causar um impacto internacional, e estamos animados por acelerar este potencial ao conectar fundadores sul-coreanos às oportunidades, recursos e redes do Vale do Silício e mais além."

A parceria foi lançada publicamente em uma cerimônia de assinatura realizada na sede da 500 Global em Palo Alto, em 28 de agosto de 2025, com a participação de Christine Tsai e Younghoon Park, simbolizando o comprometimento de ambas as organizações em promover o sucesso empresarial em todo o mundo.

Sobre a 500 Global

A 500 Global é uma empresa de capital de risco de múltiplos estágios com US$ 2,1 bilhões em ativos sob gestão2, investindo em fundadores que constroem empresas de tecnologia de rápido crescimento. Nosso foco é em mercados onde tecnologia, inovação e capital podem gerar valor a longo prazo e impulsionar o crescimento e o desenvolvimento econômico. A 500 Global já respaldou mais de 5.000 fundadores, representando mais de 3.000 empresas que operam em mais de 80 países. Investimos em mais de 35 empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão e em mais de 150 empresas avaliadas em mais de US$ 100 milhões (incluindo empresas privadas, públicas e empresas que já saíram do mercado). Somente na Coreia do Sul, a 500 Global possui três fundos dedicados e mais de 80 empresas em seu portfólio. Nossos mais de 175 membros de equipe estão localizados em mais de 25 países e trazem experiência como empreendedores, investidores e operadores de algumas das principais empresas de tecnologia do mundo.

Sobre a dcamp

A dcamp é uma plataforma de apoio ao crescimento de startups criada pela Banks Foundation for Young Entrepreneurs, financiada por doações de 19 instituições financeiras da Coreia do Sul. Como sugere seu slogan "Startup Growth Partner" (Parceiro de Crescimento de Startups), a dcamp oferece infraestrutura de investimentos e incubação em escala abrangente para ajudar empreendedores a atingir um crescimento explosivo. Desde sua criação em 2012, a dcamp vem impulsionando ativamente o crescimento de startups em estágio inicial. Em 2024, lançou a "dcamp 2.0", renovando sua estratégia para acelerar startups nos estágios pré-A e Série A. A empresa seleciona no máximo 10 startups a cada trimestre, com foco em TIC, deep-tech e tecnologia climática, proporcionando suporte detalhado e personalizado para ajudá-las a superar a fase do "Vale da Morte". A dcamp ajuda startups a superar dificuldades de crescimento e alcançar novos patamares, ao oferecer um amplo espectro de recursos, incluindo investimento em ações, investimento em fundos, espaço para escritórios, programas educacionais, recrutamento de talentos, conexões via rede, suporte promocional e expansão internacional.

___________________

1 Com base nas Tabelas da Liga Global da PitchBook de 2024.

2 OS CÁLCULOS DE ATIVOS SOB GESTÃO (AUM) ESTÃO BASEADOS EM ESTIMATIVAS INTERNAS EM 31 DE MARÇO DE 2025.

