500 Global 与 dcamp 携手搭建韩国与硅谷桥梁，加速初创企业成长

加利福尼亚州 PALO ALTO--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 500 Global，作为全球最活跃的风投公司1之一，与韩国领先的创业基金会 dcamp ，今日宣布达成战略合作伙伴关系，旨在加速韩国初创企业在拓展美国市场过程中的成长。

基于双方在扶持潜力创始人方面的成功经验，500 Global 与 dcamp 将共同甄选具备国际扩张与投资潜力的韩国初创企业。入选企业将加入位于硅谷的 500 Global Flagship Accelerator 项目，以加深对美国市场的理解，与当地生态系统建立联系，并拓展成长机遇。

dcamp 首席执行官 Younghoon Park 表示：

"通过此次战略合作，我们旨在将韩国最优秀的创业精神与硅谷享誉全球的生态体系相结合。dcamp 的使命始终是为韩国初创企业提供合适的工具和机会。与 500 Global 的合作是具有变革意义的重要一步，协助我们的创业者在全球舞台上脱颖而出。”

此次合作建立在双方自 2012 年 500 Global 押注韩国市场以来的既有基础之上。通过专门的本地基金和首尔项目，500 Global 已支持过多家初创企业，包括 CardMonster ——一家 AI 驱动的游戏工作室，致力于将主流 IP 与桌游市场相连接，帮助其实现全球化扩张。在获得 500 Korea 种子投资后，CardMonster 作为项目"Immersion Trek"的一部分赴美，与来自 Stripe 的 GTM 导师及 AI 超大规模企业对接，并将在 10 月 7 日于旧金山举办的 Flagship Demo Day 上进行展示。

500 Global 首席执行官兼创始合伙人 Christine Tsai 表示：

"我们与 dcamp 的合作体现了 500 Global 长期以来的信念，即雄心勃勃、才华横溢的创始人遍布世界各地。韩国充满活力的初创生态系统正处于走向全球的关键时刻，我们非常期待通过硅谷及其他地区的机会、资源与网络来加速这一潜力的释放。”

该合作伙伴关系于 2025 年 8 月 28 日在 500 Global 位于 Palo Alto 的总部举行的签约仪式上正式启动，Christine Tsai 和 Younghoon Park 出席，象征着两家机构对促进全球创业成功的承诺。

关于500 Global

500 Global 是一家多阶段风险投资公司，管理资产达 21 亿美元2，专注于投资那些正在打造高速成长科技企业的创始人。我们聚焦于技术、创新与资本能够释放长期价值并推动经济增长与发展的市场。500 Global 已支持超过 5,000 位创始人，涉及 3,000 多家企业，业务遍及 80 多个国家。我们已投资超过 35 家估值超过 10 亿美元的公司和 150 多家估值超过 1 亿美元的公司（涵盖私有、上市及已退出公司）。仅在韩国，500 Global 就设立了三只专属基金，投资超过 80 家初创企业。我们在全球 25 个以上国家拥有 175+ 名团队成员，具备来自全球领先科技公司的创业、投资和运营经验。

关于 dcamp

dcamp 是一家初创企业成长支持平台，由韩国 19 家金融机构捐资设立的 Banks Foundation for Young Entrepreneurs 旗下运营。正如其口号“Startup Growth Partner”所强调的，dcamp 提供全面的投资和孵化基础设施，助力创业者实现高速成长。自 2012 年成立以来，dcamp 积极推动早期初创企业的成长。2024年，dcamp 推出了"dcamp 2.0"，更新战略以加速 pre-A 和 A 轮阶段的初创企业发展。该平台每季度最多遴选10家初创企业，重点专注 ICT、深度科技与气候科技，并提供精细化定制支持，帮助其渡过“死亡之谷”阶段。dcamp 通过股权投资、基金投资、办公空间、教育项目、人才招聘、网络资源、推广支持，以及全球扩张等多元化资源，帮助初创企业克服成长阵痛，迈向新高度。

本新闻稿内容仅供一般信息或教育用途。500 GLOBAL 不对本文所含信息的准确性作任何承诺。尽管 500 GLOBAL 已采取合理措施确保此处所含信息准确且最新，但不承担任何错误或遗漏的责任。

在任何情况下，此新闻稿中的任何内容都不应被解释为来自 500 GLOBAL 或其任何关联方的法律、税务或投资建议。500 GLOBAL 不保证基于此处包含的全部或部分内容或信息做出的任何决定会产生任何未来结果。此新闻稿的所有读者在采取任何行动之前，应咨询其自身的法律顾问、会计师或其他专业顾问。

在任何情况下，此新闻稿中的任何信息或内容都不应被视为出售要约或购买由 500 GLOBAL 及其关联公司/代表所建议证券的认购邀约。此外，本新闻稿中包含的任何内容或信息均非、亦无意构成 500 GLOBAL 提供的投资顾问服务或财务建议。在任何情况下，考虑投资任何 500 GLOBAL 投资基金的潜在投资者都不应将任何内容解释为基金营销材料。在任何情况下，考虑投资任何 500 GLOBAL 投资基金的潜在投资者都不应将任何内容，解读为对任何 500 GLOBAL 基金投资表现的推荐或背书。

1 基于 PitchBook 2024 年全球排行榜。

2 管理资产 (AUM) 计算基于截至 2025 年 3 月 31 日的内部估算。

