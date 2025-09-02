500 Global et dcamp unissent la Corée et la Silicon Valley pour accélérer la croissance des startups

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--500 Global, l’une des sociétés de capital-risque les plus actives au monde1, et dcamp, la première fondation sud-coréenne dédiée à la promotion de l’entrepreneuriat, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique visant à accélérer la croissance de startups coréennes à mesure qu’elles se développent sur le marché américain.

Fortes de leur expérience éprouvée dans l’accompagnement de fondateurs prometteurs, 500 Global et dcamp identifieront les startups coréennes prêtes à se développer à l’international et à faire l’objet d’un investissement. Les startups sélectionnées intégreront le Flagship Accelerator de 500 Global, basé dans la Silicon Valley, afin d’approfondir leur compréhension du marché américain, de nouer des liens avec l’écosystème local et de développer leurs opportunités de croissance.

Younghoon Park, PDG de dcamp, a déclaré :

« Avec ce partenariat stratégique, nous souhaitons allier le meilleur de l’esprit entrepreneurial coréen à l’écosystème renommé de la Silicon Valley. Chez dcamp, notre mission a toujours été de doter les startups coréennes des outils et des opportunités nécessaires. Ce partenariat avec 500 Global marque une étape importante qui va permettre à nos entrepreneurs d’exceller à l’international. »

Ce partenariat s’appuie sur une relation établie depuis 2012, lorsque 500 Global a parié pour la première fois sur la Corée. Grâce à ses fonds locaux dédiés et à ses programmes basés à Séoul, 500 Global a été en mesure de soutenir des startups comme CardMonster, un studio de jeux piloté par l’intelligence artificielle qui relie d’importantes propriétés intellectuelles au marché des jeux de société, dans le cadre de son expansion mondiale. Après un investissement initial de la part de 500 Korea, CardMonster s’est rendue aux États-Unis dans le cadre du Trek d’immersion du programme. L’entreprise y a rencontré des mentors de Stripe spécialistes de la mise sur le marché ainsi que des hyperscalers de l’IA. CardMonster effectuera une présentation lors du prochain Flagship Demo Day, qui se tiendra à San Francisco le 7 octobre prochain.

Christine Tsai, PDG et associée fondatrice de 500 Global, a confié :

« Notre partenariat avec dcamp s’inscrit dans la droite ligne de la conviction de longue date de 500 Global selon laquelle des fondateurs ambitieux et talentueux existent partout dans le monde. L’écosystème dynamique des startups coréennes est bien placé pour avoir un impact mondial, et nous sommes ravis d’accélérer ce potentiel en mettant en relation les fondateurs coréens avec les opportunités, les ressources et les réseaux de la Silicon Valley et au-delà. »

Le partenariat a été lancé publiquement lors d’une cérémonie de signature qui s’est tenue au siège de 500 Global, à Palo Alto, le 28 août 2025, en présence de Christine Tsai et de Younghoon Park. Cette cérémonie a symbolisé l’engagement des deux organisations en faveur du succès entrepreneurial mondial.

À propos de 500 Global

500 Global est une société de capital-risque multiétapes comptant 2,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion2 qui investit dans des fondateurs créant des entreprises technologiques à croissance rapide. Nous nous concentrons sur des marchés où la technologie, l’innovation et le capital peuvent débloquer de la valeur sur le long terme et stimuler la croissance et le développement économiques. 500 Global a à ce jour soutenu plus de 5 000 fondateurs représentant plus de 3 000 entreprises opérant dans plus de 80 pays. Nous avons investi dans plus de 35 entreprises évaluées à plus d’un milliard de dollars et dans plus de 150 entreprises évaluées à plus de 100 millions de dollars (y compris des entreprises privées, publiques et cédées). Rien qu’en Corée, 500 Global compte trois fonds dédiés et plus de 80 sociétés de portefeuille. Nos plus de 175 collaborateurs sont répartis dans plus de 25 pays et apportent leur expérience en tant qu’entrepreneurs, investisseurs et exploitants issus de certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales.

À propos de dcamp

dcamp est une plateforme de soutien à la croissance des startups, créée par la Banks Foundation for Young Entrepreneurs et financée grâce aux dons de dix-neuf institutions financières coréennes. Ainsi que l’indique son slogan « Partenaire de croissance des startups » (« Startup Growth Partner »), dcamp propose des infrastructures d’investissement et d’incubation à grande échelle pour aider les entrepreneurs à atteindre une croissance explosive. Depuis sa fondation en 2012, dcamp accompagne activement la croissance de startups en phase de démarrage. En 2024, l’entreprise a lancé « dcamp 2.0 », renouvelant ainsi sa stratégie d’accélération pour les startups en série A ou pré-A. Chaque trimestre, elle sélectionne un maximum de dix startups, en se concentrant sur les TIC, les technologies de pointe et les technologies climatiques, et leur offre un accompagnement personnalisé et complet pour leur permettre de franchir la phase dite de la « vallée de la mort ». DCAMP aide les startups à surmonter les obstacles de la croissance et à atteindre de nouveaux sommets en leur proposant un large éventail de ressources, notamment en termes d’investissements en actions et en fonds, d’espaces de bureaux, de programmes éducatifs, de recrutement de talents, de réseautage, de soutien promotionnel et d’expansion à l’échelle mondiale.

1 D’après les Global League Tables 2024 de PitchBook.

2 LES CALCULS DES ACTIFS SOUS GESTION (ASSETS UNDER MANAGEMENT, AUM) SONT BASÉS SUR DES ESTIMATIONS INTERNES AU 31 MARS 2025.

