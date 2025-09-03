500 Globalとdcamp、韓国とシリコンバレーの架け橋となりスタートアップ成長を加速

カリフォルニア州パロアルト--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 500 Globalは、世界で最も活発なベンチャーキャピタル企業の1つ1です。同社および起業家精神の育成に特化した韓国有数の財団であるdcampは、米国市場への展開を図る韓国のスタートアップの成長を加速させることを目的とした戦略的パートナーシップを発表しました。

500 Globalとdcampは有望な起業家を支援してきた実績を生かし、国際展開や投資を見据えた韓国のスタートアップを選定します。選ばれたスタートアップはシリコンバレーにある500 Globalの「フラッグシップ・アクセラレーター（Flagship Accelerator）」に参加し、米国市場への理解を深め、現地のエコシステムとつながり、成長の機会を開拓します。

dcampの最高経営責任者（CEO）であるパク・ヨンフン氏は次のように述べました。

「私たちはこの戦略的パートナーシップを通じて、韓国の起業家精神の強みとシリコンバレーの名高いエコシステムをつなぐことを目指しています。dcampの使命は常に、韓国のスタートアップに必要なツールと機会を提供することです。500 Globalとの提携は、起業家がグローバルな舞台で活躍するための力を身につける、大きな前進となるでしょう。」

このパートナーシップは、500 Globalが2012年に韓国へ早期投資を行ったことに端を発する強固な関係に基づいています。専用のローカルファンドやソウル拠点のプログラムを通じて、500 Globalは、主要なIPとテーブルトップゲーム市場を結び付けるAI駆動型ゲームスタジオのカードモンスターのようなスタートアップがグローバルに拡大できるよう支援してきました。500 Koreaからシード投資を受けた後、カードモンスターは同プログラムの「イマージョン・トレック（Immersion Trek）」の一環として米国に渡り、ストライプのGTMメンターやAIハイパースケーラーと交流しました。同社は、10月7日にサンフランシスコで開催される「フラッグシップ・デモ・デー（Flagship Demo Day）」で発表を行う予定です。

500 GlobalのCEO兼創業パートナーであるクリスティーン・ツァイは次のように述べました。

「dcampとのパートナーシップは、意欲的で優れた才能を持つ起業家が世界中に存在するという500 Globalの長年の確信を裏付けるものです。韓国の活気あるスタートアップ・エコシステムは、世界に大きな影響を与える立場にあり、私たちは韓国の起業家をシリコンバレーやその先に広がる機会、リソース、ネットワークと結び付けることで、この潜在力を加速できることを嬉しく思います。」

このパートナーシップは、2025年8月28日に500 Globalのパロアルト本社で開催された署名式で正式に発表されました。クリスティーン・ツァイとパク・ヨンフン氏が出席し、両組織がグローバルな起業家の成功を促進するという強いコミットメントを示しました。

500 Globalについて

500 Globalは、運用資産21億ドルを有するマルチステージのベンチャーキャピタル企業2であり、急成長するテクノロジー企業を立ち上げる起業家に投資を行っています。私たちは、テクノロジー、イノベーション、資本が長期的な価値を引き出し、経済成長および開発を促進できる市場に重点を置いています。500 Globalは、80か国以上で事業を展開する3,000社以上の企業を代表する5,000人以上の創業者へ支援を提供してきました。さらに、評価額10億ドル超の35社以上および評価額1億ドル超の150社以上（未上場企業、上場企業、イグジット済み企業を含む）に投資を行っています。また500 Globalは、韓国だけでも3つの専用ファンドと80社以上のポートフォリオ企業を有しています。当社の175人以上のチームメンバーは25か国以上に拠点を構えており、世界有数のテクノロジー企業の起業家、投資家、事業運営者としての経験をもとに活動しています。

dcampについて

dcampは、韓国の19の金融機関からの寄付によって設立された銀行圏青年創業財団の下で運営されるスタートアップ成長支援プラットフォームです。「スタートアップ成長パートナー」をスローガンに掲げ、起業家が飛躍的な成長を遂げられるよう、投資やインキュベーションのための包括的なインフラを提供しています。2012年の設立以来、dcampはアーリーステージのスタートアップの成長を積極的に推進してきました。2024年には「dcamp2.0（dcamp 2.0）」を立ち上げ、プレシリーズAおよびシリーズA段階にあるスタートアップの成長を加速させるための戦略を刷新しました。また、ICT、ディープテック、クライメートテックに重点を置き、四半期ごとに最大10社のスタートアップを選抜し、いわゆる「死の谷」期を乗り越えるために、精緻かつ個別化された支援を提供しています。さらにdcampは、株式投資、ファンド投資、オフィススペース、教育プログラム、人材採用、ネットワーキング、広報支援、グローバル展開など幅広いリソースを提供することで、スタートアップが成長過程の困難を乗り越え、新たな高みへ到達できるよう支援しています。

本プレスリリースの内容は、一般的な情報提供または教育目的のためにのみ提供されています。500 Globalは、本書に含まれる情報の正確性についていかなる表明も行いません。500 Globalは、本書に含まれる情報が正確かつ最新であることを確保するために合理的な措置を講じていますが、誤りや記載漏れについて一切の責任を負うことはできません。

いかなる場合においても、本プレスリリースの内容を500 Globalまたはその関連会社による法的、税務上、または投資に関する助言と解釈すべきではありません。いかなる場合においても、本プレスリリースの内容を500 Globalまたはその関連会社による法的、税務上、または投資に関する助言と解釈すべきではありません。500 Globalは、本書に含まれる内容または情報に基づいて、全体的または一部的に行われた意思決定に関して、いかなる将来の結果も保証しません。本プレスリリースの全ての読者は、本プレスリリースに関連して何らかの行動を起こす前に、自身の弁護士、公認会計士、またはその他の専門アドバイザーにご相談ください。

いかなる場合においても、本プレスリリースに含まれる情報や内容を、500 Globalまたはその関連会社もしくは代表者が助言する証券の販売提案や購入勧誘と見なすべきではありません。さらに、本プレスリリースに含まれる内容や情報は、500 Globalによる投資顧問サービスや金融アドバイスの提供を目的としたものではなく、その意思を示すものでもありません。いかなる場合においても、本書の内容を、500 Globalの投資ファンドへの投資を検討している潜在的投資家に対するファンドのマーケティング資料と解釈すべきではありません。いかなる場合においても、本書の内容を、500 Globalの投資ファンドへの投資を検討している潜在的投資家による、いかなる500 Globalファンドの投資実績に関する証言または推奨と解釈すべきではありません。

1 PitchBookの「2024年版グローバル・リーグテーブル」に基づいています。

2運用資産総額（AUM）の算定は、2025年3月31日時点の内部見積もりに基づいています。

