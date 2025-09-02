500 Global en dcamp slaan brug tussen Korea en Silicon Valley om de groei van startups te versnellen

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--500 Global, een van 's werelds meest actieve durfkapitaalbedrijven (gebaseerd op PitchBook's 2024 Global League Tables), en dcamp, de belangrijkste stichting in Zuid-Korea die zich toelegt op het stimuleren van ondernemerschap, hebben vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd dat tot doel heeft de groei van Koreaanse start-ups te versnellen bij hun uitbreiding naar de Amerikaanse markt.

Door gebruik te maken van hun bewezen staat van dienst in het ondersteunen van veelbelovende oprichters, zullen 500 Global en d.camp Koreaanse startups in kaart brengen die klaar zijn voor internationale expansie en investeringen. Geselecteerde startups zullen deelnemen aan het 500 Global Flagship Accelerator-programma in Silicon Valley om hun kennis van de Amerikaanse markt te verdiepen, contacten te leggen met het lokale ecosysteem en groeimogelijkheden te ontwikkelen.

