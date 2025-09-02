500 Global e dcamp mettono in connessione la Corea con la Silicon Valley per velocizzare la crescita delle startup

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--500 Global, una delle società di venture capital più attive al mondo1, e dcamp , importante fondazione della Corea del Sud specializzata nella promozione dell'imprenditorialità, oggi annunciano una partnership strategica mirata a velocizzare la crescita delle startup coreane mentre si espandono sul mercato statunitense.

Sfruttando la propria comprovata esperienza nel supportare i fondatori più promettenti, 500 Global e d.camp individueranno le startup coreane pronte per l'espansione e gli investimenti internazionali. Selezionate startup entreranno a far parte del 500 Global Flagship Accelerator nella Silicon Valley per approfondire la conoscenza del mercato statunitense, entrare in contatto con l'ecosistema locale e sviluppare opportunità di crescita.

