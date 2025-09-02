-

500 Global e dcamp mettono in connessione la Corea con la Silicon Valley per velocizzare la crescita delle startup

original Signing ceremony held at 500 Global’s Palo Alto headquarters on August 28, 2025, featuring Christine Tsai and Younghoon Park

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--500 Global, una delle società di venture capital più attive al mondo1, e dcamp , importante fondazione della Corea del Sud specializzata nella promozione dell'imprenditorialità, oggi annunciano una partnership strategica mirata a velocizzare la crescita delle startup coreane mentre si espandono sul mercato statunitense.

Sfruttando la propria comprovata esperienza nel supportare i fondatori più promettenti, 500 Global e d.camp individueranno le startup coreane pronte per l'espansione e gli investimenti internazionali. Selezionate startup entreranno a far parte del 500 Global Flagship Accelerator nella Silicon Valley per approfondire la conoscenza del mercato statunitense, entrare in contatto con l'ecosistema locale e sviluppare opportunità di crescita.

