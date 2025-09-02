500 Global y dcamp conectan Corea con Silicon Valley para acelerar el crecimiento de startups
PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--500 Global, una de las firmas de capital de riesgo más activas del mundo1 , y dcamp, la principal fundación de Corea del Sur dedicada a fomentar emprendimientos, anunciaron hoy una asociación estratégica destinada a acelerar el crecimiento de las startups coreanas a medida que se abren al mercado estadounidense.
Aprovechando su comprobada trayectoria en impulsar fundadores prometedores, 500 Global y d.camp identificarán startups coreanas que estén listas para la inversión y expansión internacional. Las startups seleccionadas se unirán al 500 Global Flagship Accelerator en Silicon Valley para profundizar su comprensión del mercado estadounidense, conectarse con el ecosistema local y desarrollar oportunidades de crecimiento.
Younghoon Park, director ejecutivo de dcamp, declaró:
"A través de esta asociación estratégica, nuestro objetivo es vincular lo mejor del espíritu emprendedor coreano con el reconocido ecosistema de Silicon Valley. La misión de dcamp siempre ha sido empoderar a las startups coreanas con las herramientas y oportunidades adecuadas. Asociarnos con 500 Global es un paso transformador, que prepara a nuestros emprendedores para sobresalir en el escenario global".
Esta asociación tiene sus bases en una relación establecida desde la primera apuesta de 500 en Corea en 2012. A través de sus fondos locales dedicados y programas con sede en Seúl, 500 Global ha apoyado a startups como CardMonster —un estudio de juegos impulsado por IA que conecta grandes propiedades intelectuales con el mercado de juegos de mesa— en su escalamiento a nivel global. Tras la primera inversión de 500 Korea, CardMonster viajó a Estados Unidos como parte del programa Immersion Trek, se conectó con mentores de GTM de Stripe, así como con proveedores de servicios de IA a gran escala, y presentará su proyecto en el próximo Flagship Demo Day en San Francisco el 7 de octubre.
Christine Tsai, director ejecutivo y socio fundador de 500 Global, resaltó:
"Nuestra asociación con dcamp demuestra una firme convicción de 500 Global: los fundadores ambiciosos y talentosos existen en todo el mundo. El enérgico ecosistema de startups de Corea está preparado para generar un impacto global; nos entusiasma acelerar este potencial conectando a los fundadores coreanos con las oportunidades, recursos y redes de Silicon Valley, y más".
La asociación se anunció públicamente en una ceremonia de firma realizada en la sede de 500 Global en Palo Alto el 28 de agosto de 2025, con la participación de Christine Tsai y Younghoon Park, simbolizando el compromiso de ambas organizaciones con el fomento del éxito empresarial a nivel global.
Acerca de 500 Global
500 Global es una firma de capital de riesgo de múltiples etapas —con 2100 millones de dólares en activos gestionados2— que invierte en fundadores de empresas tecnológicas de rápido crecimiento. Nos enfocamos en mercados donde la tecnología, la innovación y el capital pueden generar valor a largo plazo y fomentar el crecimiento y desarrollo económico. 500 Global ha respaldado a más de 5000 fundadores que representan a más de 3000 empresas que operan en más de 80 países. Hemos invertido en más de 35 empresas valoradas en más de 1000 millones de dólares y en más de 150 empresas valoradas por encima de los 100 millones de dólares (incluyendo empresas privadas, públicas y que han salido del mercado). Solo en Corea, 500 Global cuenta con tres fondos dedicados y más de 80 empresas en su portafolio. Nuestro equipo cuenta con más de 175 miembros, distribuidos en más de 25 países, dedicados a aportar experiencia como emprendedores, inversores y operadores de algunas de las principales empresas tecnológicas del mundo.
Acerca de dcamp
dcamp es una plataforma de apoyo al crecimiento de startups establecida por la Banks Foundation for Young Entrepreneurs (Fundación de Bancos para Jóvenes Emprendedores), financiada con donaciones de 19 instituciones financieras de Corea. Como lo indica su eslogan "Startup Growth Partner" (Socio para el crecimiento de startups), dcamp ofrece inversión e infraestructura de incubación de manera integral para ayudar a los emprendedores a lograr un crecimiento explosivo. Desde su creación en 2012, dcamp ha impulsado activamente el crecimiento de startups en etapas tempranas. En 2024, lanzó "dcamp 2.0", lo que renovó su estrategia para acelerar startups en las etapas pre-A y Serie A. Cada trimestre selecciona un máximo de 10 startups —con enfoque en TIC, deep-tech y climate-tech— a las que brinda un apoyo detallado y personalizado para que logren superar la fase conocida como "valle de la muerte". dcamp ayuda a las startups a enfrentar los desafíos del crecimiento y alcanzar nuevos niveles. Ofrece un amplio espectro de recursos que incluyen inversión de capital, inversión en fondos, espacio de oficina, programas educativos, reclutamiento de talento, redes de contacto, apoyo promocional y expansión global.
1 Basado en PitchBook’s 2024 Global League Tables.
2 LOS CÁLCULOS DE ACTIVOS BAJO GESTIÓN (AUM) SE BASAN EN ESTIMACIONES INTERNAS, AL 31 DE MARZO DE 2025.
