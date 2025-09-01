500 Global 與 dcamp 攜手搭建韓國與矽谷橋樑，加速初創企業發展

加利福尼亞州 PALO ALTO--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 500 Global，作為全球最活躍的風投公司1之一，與韓國領先的創業基金會 dcamp，今日宣佈達成策略合作夥伴關係，旨在加速韓國初創企業拓展美國市場的發展。

基於雙方在支援具潛力創辦人方面的成功經驗，500 Global 與 dcamp 將共同甄選具備國際擴張與投資潛力的韓國初創企業。入選企業將加入位於矽谷的 500 Global Flagship Accelerator 項目，以加深對美國市場的了解，與當地生態系統建立聯繫，並拓展發展機遇。

dcamp 行政總裁 Younghoon Park 表示：

「透過是次策略性合作，我們希望將韓國最優秀的創業精神與矽谷世界知名的創新生態系統緊密結合。dcamp 一直致力為韓國初創企業提供合適的資源與發展機會。這次與 500 Global 的合作是重要的轉捩點，協助我們的創業者在全球舞台上脫穎而出。」

是次合作建立在雙方自 2012 年 500 Global 押注韓國市場以來的既有基礎之上。透過設立專屬本地基金及推動首爾的相關項目，500 Global 支援了多家初創企業，包括 AI 運算驅動的遊戲工作室 CardMonster，致力於將主流 IP 與桌遊市場相連接，幫助其實現全球化擴張。在獲得 500 Korea 種子投資後，CardMonster 作為項目「Immersion Trek」的一部分赴美，與來自 Stripe 的 GTM 導師及 AI 超大規模企業對接，並將在 10 月 7 日於三藩市舉辦的 Flagship Demo Day 上進行展示。

500 Global 行政總裁兼創辦合夥人 Christine Tsai 表示：

「我們與 dcamp 的合作體現了 500 Global 長期以來的信念，即雄心勃勃、才華橫溢的創辦人遍布世界各地。韓國充滿活力的初創生態系統正處於走向全球的關鍵時刻，我們非常期待透過矽谷及其他地區的機會、資源與網絡來加速這一潛力的釋放。」

雙方已於 2025 年 8 月 28 日，在 500 Global 位於加州 Palo Alto 的總部舉行簽約儀式，Christine Tsai 與 Younghoon Park 出席，象徵著兩大機構對促進全球創業成功的承諾。

關於500 Global

500 Global 是一家多階段風險投資公司，管理資產總額達 21 億美元2，專注投資具高速增長潛力的科技企業創辦人。我們聚焦於能透過科技、創新與資本創造長遠價值，推動經濟發展與增長的市場。500 Global 已投資超過 5,000 位創辦人，涉及逾 3,000 家公司，業務遍佈 80 多個國家。目前我們支援的公司當中，有超過 35 家市值逾 10 億美元，另有逾 150 家市值超過 1 億美元（包括私人、上市及已退出公司）。僅在韓國，500 Global 就設有三個專屬基金，投資 80 多家初創公司。我們的團隊成員超過 175 人，分佈於全球 25 個以上國家，擁有來自世界頂尖科技企業的創業、投資與營運經驗。

關於 dcamp

dcamp 是一家初創企業成長支援平台，隸屬於 Banks Foundation for Young Entrepreneurs，由韓國 19 家金融機構共同捐資設立。如其口號「Startup Growth Partner」所言，dcamp 提供全面的投資與育成基礎設施，全力支援創業者加速成長。自 2012 年成立以來，dcamp 積極推動早期初創企業發展。2024 年，dcamp 推出「dcamp 2.0」，更新策略以加快 pre-A 及 A 輪階段初創企業發展。該平台每季度最多遴選 10 家初創企業，重點專注 ICT、深度科技與氣候科技，並提供精細化定制支援，幫助其渡過「死亡之谷」階段。dcamp 提供包括股權投資、基金投資、辦公空間、教育課程、人才招募、交流網絡、品牌推廣以及海外拓展等多元資源，協助初創企業克服增長瓶頸，邁向更高階段。

本新聞稿內容僅供一般資訊或教育用途。500 GLOBAL 不對本文所含資訊的準確性作任何承諾。儘管 500 GLOBAL 已採取合理措施確保此處所含資訊準確且最新，但不承擔任何錯誤或遺漏的責任。

在任何情況下，此新聞稿中的任何內容都不應被解釋為來自 500 GLOBAL 或其任何聯營方的法律、稅務或投資建議。500 GLOBAL 不保證基於此處包含的全部或部分內容或資訊做出的任何決定將會帶來任何未來結果。此新聞稿的所有讀者在採取任何行動之前，應諮詢其法律顧問、會計師或其他專業顧問的意見。

在任何情況下，此新聞稿中的任何資訊或內容都不應被視為出售要約或購買由 500 GLOBAL 及其聯營公司/代表所建議證券的認購邀約。此外，本新聞稿中包含的任何內容或資訊均非、亦無意構成 500 GLOBAL 提供的投資顧問服務或財務建議。在任何情況下，考慮投資任何 500 GLOBAL 投資基金的潛在投資者都不應將任何內容解釋為基金營銷材料。在任何情況下，考慮投資任何 500 GLOBAL 投資基金的潛在投資者都不應將任何內容解讀為對任何 500 GLOBAL 基金投資表現的推薦或背書。

___________________

1 基於 PitchBook 2024 年全球排行榜。

2管理資產 (AUM) 計算基於截至 2025 年 3 月 31 日的內部估算。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。