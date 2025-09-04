-

Stellantis collabora con GlobalPlatform per un ulteriore sviluppo degli standard di cybersecurity globali in ambito automobilistico

REDWOOD CITY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Stellantis è l'ultimo importante OEM automobilistico ad aderire a GlobalPlatform, per contribuire ad accelerare la collaborazione tra settori nell'ambito della standardizzazione della sicurezza informatica per i veicoli software-defined (SDV).

Stellantis, l'azienda che comprende 14 marchi automobilistici iconici, tra cui Alfa Romeo, Chrysler, FIAT, Jeep®, Opel, Peugeot e Vauxhall, ha aderito a GlobalPlatform per promuovere l'allineamento delle sue tecnologie con i casi d'uso in evoluzione in ambito automobilistico e i requisiti normativi. Come parte dell'accordo, Bill Mazzara, responsabile normativo per il Nord America e tecnico esperto per la sicurezza informatica dei prodotti presso Stellantis, diventerà co-presidente della Automotive Task Force di GlobalPlatform.

Stellantis si unirà a una community in crescita di produttori automobilistici, aziende di sicurezza informatica, fornitori di silicio e istituti accademici su GlobalPlatform che stanno sviluppando una strategia standardizzata per soddisfare le complesse domande di sicurezza informatica degli odierni SDV.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Per ulteriori informazioni per i media:
Matt Ablott
mablott@combustion.marketing

Industry:

GlobalPlatform

Details
Headquarters: Redwood City, California
CEO: Ana Lattibeaudiere
Employees: 2
Organization: NON
Release Versions
EnglishItalian (Summary)

Contacts

Per ulteriori informazioni per i media:
Matt Ablott
mablott@combustion.marketing

More News From GlobalPlatform

Riassunto: SESIP apre la strada ai produttori IoT per soddisfare le nuove regole europee in materia di sicurezza informatica

REDWOOD CITY, California--(BUSINESS WIRE)--GlobalPlatform chiede ai produttori di dispositivi e componenti connessi di adottare la sua metodologia SESIP (Security Evaluation Standard for IOT Platforms) per dimostrare conformità alla nuova legge sulla ciberresilienza (CRA) dell'UE, che entrerà in vigore questo mese. La CRA desidera rafforzare e armonizzare la sicurezza informatica in tutta l'UE, creando un nuovo quadro giuridico per tutti i prodotti che si connettono a Internet. Il testo origina...

Riassunto: GlobalPlatform offre un quadro di riferimento per la sicurezza per il lancio dello storico ecosistema per il portafoglio dell'identità digitale europea

REDWOOD CITY, California--(BUSINESS WIRE)--GlobalPlatform, lo standard per i servizi e i dispositivi digitali sicuri, sta dando impulso alle azioni per fornire supporto a un portafoglio per l'identità digitale europea (EUDI) scalabile, introducendo nuove soluzioni per aiutare gli Stati membri dell'UE e i venditori di smartphone a implementare senza problemi lo schema del portafoglio di identità digitale (eID Wallet) a livello europeo. Per promuovere un'ampia adozione dei portafogli per l'identi...
Back to Newsroom