Stellantis collabora con GlobalPlatform per un ulteriore sviluppo degli standard di cybersecurity globali in ambito automobilistico

Stellantis, l'azienda che comprende 14 marchi automobilistici iconici, tra cui Alfa Romeo, Chrysler, FIAT, Jeep®, Opel, Peugeot e Vauxhall, ha aderito a GlobalPlatform per promuovere l'allineamento delle sue tecnologie con i casi d'uso in evoluzione in ambito automobilistico e i requisiti normativi. Come parte dell'accordo, Bill Mazzara, responsabile normativo per il Nord America e tecnico esperto per la sicurezza informatica dei prodotti presso Stellantis, diventerà co-presidente della Automotive Task Force di GlobalPlatform.

Stellantis si unirà a una community in crescita di produttori automobilistici, aziende di sicurezza informatica, fornitori di silicio e istituti accademici su GlobalPlatform che stanno sviluppando una strategia standardizzata per soddisfare le complesse domande di sicurezza informatica degli odierni SDV.

