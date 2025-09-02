Amazon lanceert infrastructuurregio in Nieuw-Zeeland

AWS Azië Pacific (Nieuw Zeeland) regio biedt klanten meer keuze om workloads uit te voeren en hun content veilig op te slaan in Nieuw-Zeeland, terwijl eindgebruikers worden bediend met een nog lagere latentie

Amazon is van plan om meer dan NZ$ 7,5 miljard te investeren en jaarlijks gemiddeld meer dan 1.000 fulltime banen te ondersteunen in Nieuw-Zeeland. Dit voegt ongeveer NZ$ 10,8 miljard aan het BBP van Nieuw-Zeeland toe

Actieve AWS-klanten in Nieuw-Zeeland zijn onder meer AMP New Zealand, Kiwibank, het ministerie van Transport, New Zealand Post, One New Zealand, TVNZ, de Universiteit van Auckland, de gemeenteraad van Wellington, Xero en nog veel meer