Stellantis se une a GlobalPlatform para avanzar en las normas internacionales de ciberseguridad en la automoción

REDWOOD CITY, California--(BUSINESS WIRE)--Stellantis es el último gran fabricante de automóviles que se une a GlobalPlatform, lo que contribuye a acelerar la colaboración intersectorial en la normalización de la ciberseguridad para los vehículos definidos por software (SDV).

Stellantis, la empresa que está detrás de 14 grandes marcas de automóviles, entre ellas Alfa Romeo, Chrysler, FIAT, Jeep®, Opel, Peugeot y Vauxhall- se ha unido a GlobalPlatform para ayudar a adaptar sus tecnologías a la evolución de los casos de uso en automoción y a los requisitos normativos. Como parte del acuerdo, Bill Mazzara, responsable de regulación en Norteamérica e investigador técnico de ciberseguridad de productos en Stellantis, se convierte en copresidente del grupo de trabajo Automotive Task Force.

Stellantis se une a una comunidad cada vez mayor de fabricantes de automóviles, empresas de ciberseguridad, proveedores de silicio e instituciones académicas en GlobalPlatform que promueven un enfoque estandarizado para satisfacer las complejas necesidades de ciberseguridad de los SDV actuales.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.