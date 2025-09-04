Stellantis neemt deel aan GlobalPlatform om wereldwijde cybersecuritystandaarden voor de automobielindustrie te verbeteren

REDWOOD CITY, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Stellantis is de nieuwste grote autofabrikant die zich bij GlobalPlatform heeft gevoegd. Dit helpt de samenwerking tussen sectoren op het gebied van cybersecuritystandaardisatie voor softwaregedefinieerde voertuigen (SDV's) te versnellen.

Stellantis, het bedrijf achter 14 grote automerken, waaronder Alfa Romeo, Chrysler, FIAT, Jeep®, Opel, Peugeot en Vauxhall, heeft zich aangesloten bij GlobalPlatform om zijn technologieën af te stemmen op evoluerende toepassingen in de automobielindustrie en wettelijke vereisten. Als onderdeel van de overeenkomst wordt Bill Mazzara, North American Regulatory Lead en Technical Fellow voor Product Cybersecurity bij Stellantis, medevoorzitter van de Automotive Task Force van GlobalPlatform.

Stellantis voegt zich bij een groeiende gemeenschap van autofabrikanten, cybersecuritybedrijven, siliciumleveranciers en academische instellingen binnen GlobalPlatform die een gestandaardiseerde aanpak bevorderen om te voldoen aan de complexe cybersecurityvereisten van de huidige SDV's.

