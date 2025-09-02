-

Amazon crea una regione infrastrutturale in Nuova Zelanda

La regione AWS Asia Pacific (New Zealand) offre ai clienti una scelta più ampia per l'esecuzione dei carichi di lavoro e lo storage sicuro del contenuto in Nuova Zelanda, con una latenza persino inferiore per gli utenti finali

Amazon prevede di investire oltre 7,5 miliardi di dollari neozelandesi (NZD) e di supportare una media di oltre 1.000 posizioni lavorative equivalenti a tempo pieno all'anno in Nuova Zelanda, pari a un ulteriore apporto di circa 10,8 miliardi di NZD al PIL del paese.

Tra i clienti attivi di AWS in Nuova Zelanda vi sono AMP New Zealand, Kiwibank, il Ministero dei Trasporti, la New Zealand Post, One New Zealand,TVNZ, l'Università di Auckland, il Wellington City Council, Xero e altri ancora

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ: AMZN) oggi ha annunciato il lancio della regione AWS Asia Pacific (New Zealand).

