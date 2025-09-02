Amazon lanza una región de infraestructura en Nueva Zelanda

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ: AMZN) acaba de anunciar el lanzamiento de la región AWS Asia Pacífico (Nueva Zelanda). Esta nueva región AWS ofrecerá a desarrolladores, startups, emprendedores y empresas, así como a organizaciones financieras, minoristas, educativas, gubernamentales y sin fines de lucro, más opciones para ejecutar sus aplicaciones y prestar servicio a los usuarios finales desde centros de datos ubicados en Nueva Zelanda. Como parte de su compromiso a largo plazo, Amazon tiene previsto invertir más de 7500 millones de dólares neozelandeses en Nueva Zelanda para apoyar la construcción, conexión, operación y mantenimiento de sus centros de datos en el país. Para obtener más información sobre la Infraestructura Global de AWS, visite aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

“La nueva región de AWS en Nueva Zelanda ayudará a satisfacer la demanda de servicios en la nube en todo el país y permitirá a organizaciones de todos los tamaños acelerar su transformación digital”, declaró Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de Servicios de Infraestructura de AWS. “Gracias a este lanzamiento, las empresas podrán aprovechar las tecnologías avanzadas de AWS, desde las capacidades básicas de la nube hasta la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, al tiempo que cumplen con los requisitos locales de residencia de datos. Al invertir en la infraestructura digital de Nueva Zelanda, nos enorgullece apoyar el crecimiento económico del país, fomentar la innovación y ayudar a posicionarlo como un centro tecnológico en la región de Asia Pacífico”.

“El lanzamiento de la región de AWS en Nueva Zelanda es un momento emocionante. Estamos ante una inversión en infraestructura digital con el compromiso de Amazon con las habilidades digitales que pueden acelerar los negocios tecnológicos de Nueva Zelanda y ayudar a los neozelandeses a acceder a empleos tecnológicos altamente cualificados, seguros y bien remunerados, que existen en toda la economía, desde empresas tecnológicas hasta diversos sectores, incluidos la agricultura, las finanzas, el comercio minorista, los servicios profesionales, el gobierno y muchos más”, señaló Graeme Muller, director ejecutivo de NZTech.

En el momento de su lanzamiento, la región AWS Asia Pacífico (Nueva Zelanda) consta de tres zonas de disponibilidad. Esto supone que AWS tiene un total de 120 zonas de disponibilidad en 38 regiones AWS en todo el mundo.

Con el anuncio de hoy, AWS tiene planes para 10 zonas de disponibilidad más y tres regiones de AWS adicionales en Chile, el Reino de Arabia Saudita y la nube soberana europea de AWS.

La región de AWS en Nueva Zelanda es soberana por diseño, al igual que lo ha sido la nube de AWS desde el primer día.

AWS ofrece la cartera de servicios más amplia y completa, que incluye análisis, computación, entrega de contenido, bases de datos, IA generativa, aprendizaje automático, redes, almacenamiento y otras tecnologías en la nube.

Para apoyar el crecimiento de la adopción de la nube en toda la región de Asia Pacífico, Amazon sigue invirtiendo en la capacitación de estudiantes, desarrolladores locales y profesionales técnicos, profesionales no técnicos y la próxima generación de líderes de TI en Nueva Zelanda a través de ofertas como AWS Academy, AWS Educate y AWS Skill Builder. A través de un memorando de entendimiento (MdE) con el gobierno de Nueva Zelanda, Amazon se ha comprometido a capacitar a 100 000 personas en Nueva Zelanda en habilidades relacionadas con la nube y ya ha impartido capacitación a más de 50 000 personas. Como parte de su compromiso de contribuir al desarrollo de habilidades digitales, AWS contratará y formará a más personal local para operar y dar soporte a la nueva región de AWS en Nueva Zelanda.

Entre las organizaciones de Nueva Zelanda que han elegido a AWS para ejecutar sus cargas de trabajo se encuentran AMP New Zealand, AsureQuality, Contact Energy, Education Perfect, Foodstuffs South Island, Halter, Kiwibank, MATTR, Mercury NZ, Les Mills, el Ministerio de Transporte, Mitre 10 New Zealand, New Zealand Post, One New Zealand, Sharesies, Steel & Tube Holdings, Toitū Te Whenua Land Information New Zealand, TradeMe, TVNZ, Universidad de Auckland, Vector, la Municipalidad de Wellington, Xero y muchas más.

Entre los socios de AWS en Nueva Zelanda se encuentran Accenture, Arcanum, CustomD, CyberCX, Datacom, Deloitte, The Instillery, Lancom, MongoDB, Westcon-Comstor y muchos más. Para ver la lista completa de socios de AWS, visite aws.amazon.com/partners.

Amazon se ha comprometido a convertirse en una empresa más sostenible y a alcanzar la neutralidad en carbono en todas sus operaciones para 2040, como parte de The Climate Pledge. Amazon cofundó The Climate Pledge y se convirtió en su primer signatario en 2019.

La región de AWS Asia Pacífico (Nueva Zelanda) se sustentará en energías renovables desde el primer día, con el respaldo de un proyecto a largo plazo con Mercury NZ para el parque eólico Turitea South. Este proyecto apoya el desarrollo de nueva capacidad de energía renovable en Nueva Zelanda y promueve los objetivos de sostenibilidad de Amazon. La asociación con Mercury NZ, cliente de AWS, demuestra cómo la digitalización y la descarbonización pueden avanzar a la par y apoyar un futuro sostenible para Nueva Zelanda.

La inversión de Amazon en Nueva Zelanda

La región de AWS Asia Pacífico (Nueva Zelanda) es la última inversión de Amazon en Nueva Zelanda para ofrecer a los clientes tecnologías en la nube avanzadas y seguras.

En 2016, AWS mejoró la conectividad de Nueva Zelanda a la red global de AWS mediante el establecimiento de conexiones de cable submarino diversas y de alta capacidad, lo que aumentó la confiabilidad y el rendimiento de la red para los clientes.

En 2020, AWS lanzó dos ubicaciones periféricas de Amazon CloudFront en Auckland. Amazon CloudFront es una red de distribución de contenido altamente segura y programable que acelera la entrega de datos, videos, aplicaciones y API a usuarios de todo el mundo con baja latencia y altas velocidades de transferencia.

En 2023, AWS estableció una ubicación de AWS Direct Connect en Auckland, lo que permite a los clientes contar con una conectividad privada entre AWS y su centro de datos, oficina o entorno de coubicación.

En 2023, AWS amplió su infraestructura en Nueva Zelanda con el lanzamiento de una ubicación de AWS Local Zones en Auckland. AWS Local Zones es un tipo de implementación de infraestructura de AWS que sitúa los servicios de computación, almacenamiento, bases de datos y otros servicios seleccionados más cerca de las grandes poblaciones, la industria y los centros de TI, lo que permite a los clientes ofrecer a los usuarios finales aplicaciones que requieren una latencia inferior a los diez milisegundos.

Amazon estima que el funcionamiento continuo de la nueva región de AWS agregará aproximadamente 10 800 millones de dólares neozelandeses al producto bruto interno (PBI) de Nueva Zelanda y generará una media de más de 1000 empleos equivalentes a tiempo completo, incluyendo mantenimiento de instalaciones, ingeniería, telecomunicaciones y otros, en empresas externas cada año.

Infraestructura en la nube segura, confiable y eficiente desde el punto de vista energético

Las regiones de AWS constan de zonas de disponibilidad que ubican la infraestructura en sectores geográficos separados y distintos. Las zonas de disponibilidad están lo suficientemente alejadas entre sí como para garantizar la continuidad del negocio de los clientes, pero lo suficientemente cerca como para proporcionar una baja latencia a las aplicaciones de alta disponibilidad que utilizan varias de estas zonas. Cada zona de disponibilidad cuenta con alimentación eléctrica, refrigeración y seguridad física independientes, y está conectada a través de redes redundantes de latencia ultrabaja. Los clientes de AWS que se centran en la alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en varias zonas de disponibilidad y lograr así una tolerancia a fallos aún mayor.

AWS trabaja constantemente para aumentar la eficiencia energética de sus centros de datos, optimizando su diseño, invirtiendo en chips específicos e innovando con nuevas tecnologías de refrigeración. Un informe de Accenture, encargado por AWS, estima que la infraestructura de AWS es hasta 4,1 veces más eficiente que la local y que, cuando se optimizan las cargas de trabajo en AWS, la huella de carbono asociada puede reducirse hasta en un 99%. Para obtener más información sobre las iniciativas de sostenibilidad de AWS, visite aws.amazon.com/about-aws/sustainability.

La región de AWS Asia Pacífico (Nueva Zelanda) permitirá a los clientes con preferencias o requisitos de residencia de datos almacenar su contenido de forma segura en Nueva Zelanda, lograr una latencia aún menor y satisfacer la demanda de servicios en la nube en toda la región de Asia Pacífico. Los clientes, desde startups hasta grandes empresas, pasando por organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro, podrán utilizar las tecnologías avanzadas del proveedor de servicios en la nube líder en el mundo para impulsar la innovación, reducir costos y acelerar la transformación.

