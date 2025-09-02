Amazon在紐西蘭推出基礎設施區域

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Amazon (NASDAQ: AMZN)今日宣布推出AWS亞太（紐西蘭）區域。全新的AWS區域將為開發人員、初創企業、企業家和大型企業，以及金融服務、零售、教育、政府和非營利組織提供更多選擇，使他們能夠利用位於紐西蘭的資料中心運行其應用程式並為終端用户提供服務。Amazon計畫在紐西蘭投資超過75億紐西蘭元，用於支援其在該國的資料中心的建設、連線、營運和維護，此為其長期承諾的一部分。如欲瞭解有關AWS全球基礎設施的更多資訊，請造訪aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure。

AWS基礎設施服務副總裁Prasad Kalyanaraman表示：「AWS在紐西蘭的新區域將協助滿足該國對雲端服務不斷成長的需求，並賦能各種規模的組織加快數位化轉型。透過此次推出，企業現在可以利用先進的AWS技術——從核心雲端能力到人工智慧和機器學習，同時滿足本地資料駐留要求。我們很驕傲能夠透過投資紐西蘭的數位基礎設施來支援該國的經濟成長、促進創新，並協助其成為亞太地區的技術樞紐。」

NZTech執行長Graeme Muller表示：「AWS紐西蘭區域的推出是一個振奮人心的時刻。這項對數位基礎設施的投資以及Amazon對數位技能的承諾，能夠加快紐西蘭科技企業的發展，並協助紐西蘭民眾從事高技能、安全且高薪的技術工作——這些工作遍及整個經濟領域，從科技公司到農業、金融、零售、專業服務、政府等眾多產業。」

Amazon在紐西蘭的投資

AWS亞太（紐西蘭）區域是Amazon在紐西蘭的最新投資，旨在為客戶提供先進、安全的雲端技術。

安全、可靠且節能的雲端基礎設施

AWS區域由可用區組成，將基礎設施放置在不同的地理位置。可用區彼此之間的距離足夠遠，足以支援客戶的業務連續性，但又足夠近，可為使用多個可用區的高可用性應用程式提供低延遲。每個可用區具有獨立的電源、散熱和實體安全設施，並透過冗餘、超低延遲的網路進行連線。注重高可用性的AWS客戶可以將其應用程式設計為在多個可用區中運行，以實現更高的容錯性。

AWS一直在努力提高其資料中心的能源效率，包括最佳化資料中心設計、投資專用晶片以及使用新的冷卻技術進行創新。一份受AWS委託撰寫的Accenture報告估計，AWS基礎設施的效率是內部部署的多達4.1倍，當在AWS上最佳化工作負載時，相關碳足跡最多可減少99%。如欲瞭解有關AWS永續發展工作的更多資訊，請造訪aws.amazon.com/about-aws/sustainability。

AWS亞太（紐西蘭）區域將使具有資料駐留偏好或要求的客戶能夠在紐西蘭安全地儲存其內容，使客戶能夠實現更低的延遲，並滿足整個亞太地區的雲端服務需求。從初創企業到大型企業，再到政府機構和非營利組織，客戶將能夠使用世界一流雲端供應商提供的先進技術來推動創新、降低成本並加快轉型。

關於Amazon Web Services

自2006年以來，Amazon Web Services一直是全球最全面和最廣泛採用的雲端服務。AWS一直在不斷擴充其服務，以支援幾乎任何工作負載，現在它在38個地理區域的120個可用區中擁有240多項功能齊全的服務，用於運算、儲存、資料庫、聯網、分析、機器學習和人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、行動、安全、混合、媒體和應用程式開發、部署和管理，並已宣布計畫在智利、沙烏地阿拉伯王國和AWS歐洲主權雲端增加10個可用區和3個AWS區域。數以百萬計的客戶，包括發展最快的新創公司、大型企業和頂尖政府機構都信任AWS為其基礎設施提供動力，使其變得更加敏捷，並降低成本。如欲瞭解有關AWS的更多資訊，請造訪aws.amazon.com。

關於Amazon

Amazon遵循四大原則：客戶至上而非以競爭對手為中心、對發明的熱情、對卓越營運的承諾以及長期思考。Amazon努力成為全球最客戶至上的公司、全球最佳雇主以及全球最安全的工作場所。客戶評論、一鍵購物、個人化推薦、Prime、Fulfillment by Amazon、AWS、Kindle Direct Publishing、Kindle、Career Choice、Fire平板電腦、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技術、Amazon Studios和《氣候宣言》都由Amazon開創。如欲瞭解更多資訊，請造訪 amazon.com/about 並追蹤@AmazonNews。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。