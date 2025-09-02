アマゾン、ニュージーランドにインフラストラクチャ・リージョンを開設

シアトル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アマゾン（NASDAQ：AMZN）は、AWS（アマゾン ウェブ サービス）アジア太平洋（ニュージーランド）リージョンの開設を発表しました。この新しいAWSリージョンにより、開発者、スタートアップ、起業家、企業、さらに金融サービス、小売、教育、政府、非営利団体などが、ニュージーランド国内のデータセンターからアプリケーションを運用し、エンドユーザーにサービスを提供する際の選択肢が広がります。長期的な取り組みの一環として、アマゾンはニュージーランド国内におけるデータセンターの建設、接続、運用、保守を支援するため、75億NZドル超を投資する計画です。AWSグローバル・インフラストラクチャについての詳細は、aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructureをご覧ください。

「ニュージーランドに新たに開設されたAWSリージョンは、国内で高まるクラウドサービス需要に応えるとともに、あらゆる規模の組織がデジタル・トランスフォーメーションを加速できるよう支援します」と、AWSインフラサービス担当副社長であるプラサド・カリヤナラマンは述べました。「今回の開設により、企業はコアクラウド機能から人工知能（AI）や機械学習（ML）に至るまで、先進的なAWSの技術を活用しつつ、地域のデータ所在要件を満たすことができます。ニュージーランドのデジタルインフラへの投資を通じて、同国の経済成長を支援し、イノベーションを促進し、アジア太平洋地域におけるテクノロジーハブとしての地位確立に貢献できることを誇りに思います。」

「ニュージーランドにおけるAWSリージョンの開設は、とても喜ばしいことです。デジタル・インフラへの投資とアマゾンのデジタルスキル育成への取り組みは、ニュージーランドのテクノロジー企業の成長を加速させ、ニュージーランドの人々が高度な技能を備え、安定性が高く、報酬水準の高いテクノロジー職に就くことを可能にします。こうした職種はテクノロジー企業にとどまらず、農業、金融、小売、専門サービス、政府など、経済全体に広がっています」と、NZTechの最高経営責任者（CEO）、グレーム・ミュラー氏は述べました。

ニュージーランドにおけるアマゾンの投資

AWSアジア太平洋（ニュージーランド）リージョンは、先進的で安全なクラウド技術を顧客に提供するための、ニュージーランドにおけるアマゾンの最新の投資です。

安全で信頼性が高く、省エネルギーなクラウド・インフラストラクチャ

AWSリージョンは、インフラストラクチャを地理的に分離・独立したロケーションに配置する複数のAZで構成されています。AZは、顧客の事業継続性を確保できるのに十分な距離を保ちながら、複数のAZを利用する高可用性アプリケーションに低遅延を提供できる距離に配置されています。各AZは独立した電源、冷却、物理的セキュリティを備え、冗長化された超低遅延ネットワークで接続されています。高可用性を重視するAWSの顧客は、アプリケーションを複数のAZで稼働させるよう設計することで、さらに高い耐障害性を実現できます。

AWSはデータセンターのエネルギー効率を高めるために、データセンター設計の最適化、専用チップへの投資、新しい冷却技術の革新などに継続的に取り組んでいます。AWSが委託したアクセンチュアのレポートによれば、AWSのインフラはオンプレミス環境と比較して最大4.1倍の効率性を実現しており、ワークロードをAWS上で最適化することで関連するカーボンフットプリントを最大99%削減できると推計されています。AWSのサステナビリティへの取り組みについての詳細は、aws.amazon.com/about-aws/sustainabilityをご覧ください。

AWアジア太平洋（ニュージーランド）リージョンは、データ所在地（データレジデンシー）に関する希望や要件を持つ顧客がコンテンツをニュージーランド国内に安全に保存できるようにし、より低遅延を実現するとともに、アジア太平洋全域におけるクラウドサービス需要に応えます。スタートアップから大企業、政府機関、非営利団体まで、あらゆる顧客が世界有数のクラウド・プロバイダーの先進的な技術を活用し、イノベーションを推進し、コストを削減し、トランスフォーメーションを加速できます。

アマゾン ウェブ サービスについて

2006年以来、アマゾン ウェブ サービス（AWS）は、世界で最も包括的で幅広く採用されているクラウドです。AWSは事実上あらゆるワークロードをサポートするためにサービスを継続的に拡充しており、現在ではコンピューティング、ストレージ、データベース、ネットワーキング、分析、機械学習および人工知能（AI）、モノのインターネット（IoT）、モバイル、セキュリティ、ハイブリッド、メディア、アプリケーションの開発・デプロイ・管理のために、38の地理的リージョン内の120のアベイラビリティゾーン（AZ）から提供される240以上のフル機能サービスを有しています。さらに、チリ、サウジアラビア王国、AWS欧州ソブリン・クラウドにおいて、10のAZと3つのAWSリージョンを追加する計画が発表されています。急成長中のスタートアップから大企業、主要な政府機関まで、数百万に及ぶ顧客が、インフラの構築、俊敏性の向上、コスト削減のためにAWSを信頼しています。AWSの詳細については、aws.amazon.comをご覧ください。

アマゾンについて

アマゾンは、4つの指針として、競争よりもお客様に目を向けること、発明に情熱を傾けること、優れたオペレーションに注力すること、長期的に思考することを拠り所としています。アマゾンは、地球で最も顧客中心の企業、地球で最高の雇用主、地球で最も安全な職場となるために努力しています。カスタマーレビュー、1-Clickショッピング、個人に合わせたおすすめ、プライム、Amazonフルフィルメント、AWS、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、キャリア・チョイス、Fireタブレット、Fire TV、Amazonエコー、アレクサ、Just Walk Outテクノロジー、Amazonスタジオ、The Climate Pledge（気候変動対策に関する誓約）などは、アマゾンが先駆的に開始しました。詳細情報については、 amazon.com/about をご覧いただくか、@AmazonNewsでフォローをお願いします。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。