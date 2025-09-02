Amazon lança região de infraestrutura na Nova Zelândia

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Amazon (NASDAQ: AMZN) anunciou hoje o lançamento da região AWS Ásia-Pacífico (Nova Zelândia). A nova região AWS oferecerá a desenvolvedores, startups, empreendedores e empresas, bem como a organizações financeiras, de varejo, educação, governo e sem fins lucrativos, mais opções para executar seus aplicativos e atender usuários finais a partir de data centers localizados na Nova Zelândia. Como parte de seu compromisso de longo prazo, a Amazon planeja investir mais de NZ$ 7,5 bilhões na Nova Zelândia para apoiar a construção, conexão, operação e manutenção de seus data centers no país. Para obter informações adicionais sobre a infraestrutura global da AWS, acesse aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

“A nova Região AWS na Nova Zelândia ajudará a atender à crescente demanda por serviços em nuvem em todo o país e capacitará organizações de todos os tamanhos a acelerar sua transformação digital”, disse Prasad Kalyanaraman, vice-presidente de Serviços de Infraestrutura da AWS. “Com este lançamento, as empresas agora podem aproveitar tecnologias AWS avançadas, de capacidades centrais de nuvem à inteligência artificial e aprendizado de máquina, tudo isso sem deixar de atender aos requisitos locais de residência de dados. Ao investir na infraestrutura digital da Nova Zelândia, temos orgulho de apoiar o crescimento econômico do país, fomentar a inovação e ajudar a posicioná-lo como um polo tecnológico na região Ásia-Pacífico.”

“O lançamento da Região AWS na Nova Zelândia representa um momento empolgante. Este investimento em infraestrutura digital, aliado ao compromisso da Amazon com o desenvolvimento de habilidades digitais, pode impulsionar os negócios de tecnologia no país e abrir portas para que os neozelandeses ingressem em empregos altamente qualificados, seguros e bem remunerados – presentes em toda a economia, desde empresas de tecnologia até setores diversos como agricultura, finanças, varejo, serviços profissionais, governo e muitos outros”, afirmou Graeme Muller, CEO da NZTech.

A Região AWS Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) consiste em três Zonas de Disponibilidade no lançamento, totalizando 120 Zonas de Disponibilidade em 38 Regiões da AWS ao redor do mundo.

Com o anúncio de hoje, a AWS tem planos para mais 10 Zonas de Disponibilidade e três novas Regiões da AWS no Chile, no Reino da Arábia Saudita e na Nuvem Europeia Soberana da AWS.

A Região AWS na Nova Zelândia é soberana por design, assim como a nuvem da AWS tem sido desde o primeiro dia.

A AWS oferece o portfólio mais amplo e profundo de serviços, incluindo análise de dados, computação, entrega de conteúdo, banco de dados, IA generativa, aprendizado de máquina, redes, armazenamento e outras tecnologias de nuvem.

Para apoiar o crescimento da adoção da nuvem na Ásia-Pacífico, a Amazon continua investindo na capacitação de estudantes, desenvolvedores locais e profissionais técnicos, profissionais não técnicos e na próxima geração de líderes de TI na Nova Zelândia por meio de iniciativas como AWS Academy, AWS Educate e AWS Skill Builder. Por meio de um Memorando de Entendimento (MoU) com o governo da Nova Zelândia, a Amazon se comprometeu a treinar 100.000 pessoas no país em habilidades de computação em nuvem e já capacitou mais de 50.000 indivíduos. Como parte de seu compromisso com o desenvolvimento de competências digitais, a AWS contratará e desenvolverá mais profissionais locais para operar e dar suporte à nova Região da AWS na Nova Zelândia.

As organizações na Nova Zelândia que escolhem a AWS para executar suas cargas de trabalho incluem AMP New Zealand, AsureQuality, Contact Energy, Education Perfect, Foodstuffs South Island, Halter, Kiwibank, MATTR, Mercury NZ, Les Mills, Ministério dos Transportes, Mitre 10 New Zealand, New Zealand Post, One New Zealand, Sharesies, Steel & Tube Holdings, Toitū Te Whenua Land Information New Zealand, TradeMe, TVNZ, Universidade de Auckland, Vector, Câmara Municipal de Wellington, Xero e outras.

Os parceiros da AWS na Nova Zelândia incluem Accenture, Arcanum, CustomD, CyberCX, Datacom, Deloitte, The Instillery, Lancom, MongoDB, Westcon-Comstor e muito mais. Para ter acesso à lista completa de parceiros da AWS, acesse aws.amazon.com/partners.

A Amazon está comprometida em se tornar uma empresa mais sustentável e alcançar o carbono zero em todas as suas operações até 2040, como parte do The Climate Pledge. A Amazon foi cofundadora do The Climate Pledge e se tornou sua primeira signatária em 2019.

A Região AWS Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) será sustentada por energia renovável desde o primeiro dia, com o apoio de um projeto de longo prazo com a Mercury NZ para o parque eólico Turitea South. Esse projeto apoia o desenvolvimento de nova capacidade de energia renovável na Nova Zelândia e promove as metas de sustentabilidade da Amazon. A parceria com a Mercury NZ, cliente da AWS, demonstra como a digitalização e a descarbonização podem avançar juntas para apoiar um futuro sustentável para a Nova Zelândia. Investimento da Amazon na Nova Zelândia

A Região AWS Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) é o mais recente investimento da Amazon na Nova Zelândia para fornecer aos clientes tecnologias de nuvem avançadas e seguras.

Em 2016, a AWS aprimorou a conectividade da Nova Zelândia à rede global da AWS, estabelecendo conexões de cabos submarinos diversificadas e de alta capacidade, melhorando a confiabilidade e o desempenho da rede para os clientes.

Em 2020, a AWS lançou dois locais de borda Amazon CloudFront em Auckland. O Amazon CloudFront é uma rede de entrega de conteúdo altamente segura e programável que acelera a entrega de dados, vídeos, aplicativos e APIs para usuários em todo o mundo com baixa latência e altas velocidades de transferência.

Em 2023, a AWS estabeleceu um local AWS Direct Connect em Auckland, permitindo que os clientes estabeleçam conectividade privada entre a AWS e seu data center, escritório ou ambiente de colocation.

Em 2023, a AWS expandiu sua infraestrutura na Nova Zelândia com o lançamento de uma localização AWS Local Zones em Auckland. AWS Local Zones é um tipo de implantação de infraestrutura da AWS que coloca computação, armazenamento, banco de dados e outros serviços selecionados mais próximos de grandes populações, indústrias e centros de TI, permitindo que os clientes forneçam aplicativos que exigem latência de milissegundos de um dígito para usuários finais.

A Amazon estima que a operação contínua da nova região da AWS adicionará aproximadamente NZ$ 10,8 bilhões ao produto interno bruto (PIB) da Nova Zelândia e apoiará uma média de mais de 1.000 empregos equivalentes em tempo integral, incluindo manutenção de instalações, engenharia, telecomunicações e outros, em empresas externas anualmente.

Infraestrutura em nuvem segura, confiável e com baixo consumo de energia

As Regiões da AWS consistem em Zonas de Disponibilidade que alocam a infraestrutura em locais geográficos separados e distintos. As Zonas de Disponibilidade estão localizadas suficientemente distantes umas das outras para oferecer suporte à continuidade dos negócios dos clientes, mas próximas o suficiente para fornecer baixa latência para aplicativos de alta disponibilidade que utilizam múltiplas Zonas de Disponibilidade. Cada Zona de Disponibilidade possui energia, refrigeração e segurança física independentes e é conectada por meio de redes redundantes de latência ultrabaixa. Os clientes da AWS focados em alta disponibilidade podem projetar seus aplicativos para execução em múltiplas Zonas de Disponibilidade, a fim de alcançar uma tolerância a falhas ainda maior.

A AWS trabalha continuamente para aumentar a eficiência energética de seus data centers – por meio da otimização de seus projetos, investimentos em chips especializados e inovações em tecnologias de refrigeração. Segundo um relatório da Accenture, encomendado pela AWS, sua infraestrutura pode ser até 4,1 vezes mais eficiente do que ambientes locais. Além disso, quando as cargas de trabalho são otimizadas na AWS, a pegada de carbono associada pode ser reduzida em até 99%. Para saber mais sobre os esforços de sustentabilidade da AWS, acesse: aws.amazon.com/about-aws/sustainability.

A nova Região AWS Ásia-Pacífico (Nova Zelândia) permite que clientes que precisam de residência de dados mantenham seu conteúdo na Nova Zelândia. Isso garante latência reduzida e atende à crescente demanda por serviços de nuvem na região. Com a nova região, clientes de todos os portes – de startups a empresas, órgãos governamentais e organizações sem fins lucrativos – poderão usar tecnologias avançadas da AWS para inovar, cortar custos e acelerar sua transformação digital.

