Amazon在新西兰推出基础设施区域
Amazon在新西兰推出基础设施区域
AWS亚太（新西兰）区域为客户提供更多选择，使其能够在新西兰运行工作负载并安全存储内容，同时以更低的延迟为终端用户提供服务
Amazon计划在新西兰投资超过75亿新西兰元，年均支持超过1000个全职等效工作岗位，并为新西兰国内生产总值（GDP）贡献约108亿新西兰元。
新西兰的活跃AWS客户包括AMP New Zealand、Kiwibank、交通部、新西兰邮政、One New Zealand、TVNZ、奥克兰大学、惠灵顿市议会、Xero等众多机构。
西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Amazon (NASDAQ: AMZN) 今日宣布正式启用AWS亚太（新西兰）区域。这一全新AWS区域将为开发者、初创企业、企业家、公司以及金融服务、零售、教育、政府机构和非营利组织提供更多选择，使其能够通过位于新西兰本地的数据中心运行应用程序并为终端用户提供服务。作为长期承诺的一部分，Amazon计划在新西兰投资超过75亿新西兰元，用于支持该国数据中心的建设、连接、运营及维护。有关AWS全球基础设施的更多信息，请访问aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure。
AWS基础设施服务副总裁Prasad Kalyanaraman表示，“在新西兰推出新AWS区域将满足全国日益增长的云服务需求，助力各类规模机构加速数字化转型。通过此次发布，企业现在可以运用从核心云服务到人工智能与机器学习等先进AWS技术，同时满足本地数据驻留要求。通过投资新西兰数字基础设施，我们自豪地支持该国经济增长，培育创新力量，助力其成为亚太地区的技术枢纽。”
NZTech首席执行官Graeme Muller表示，“新西兰AWS区域的启动是激动人心的里程碑。这项数字基础设施投资加上Amazon对数字技能培养的承诺，将加速新西兰科技企业发展，帮助国民获得遍布经济各领域的高技能、高保障、高薪酬技术岗位，这些机会不仅存在于科技公司，更涵盖农业、金融、零售、专业服务、政府等众多行业。”
- AWS亚太（新西兰）区域在启动时包括三个可用区，使AWS在全球38个 AWS区域拥有120个可用区。
- 通过今天的发布，AWS计划在智利、沙特阿拉伯王国和AWS欧洲主权云增设10个可用区和三个AWS区域。
- 新西兰AWS区域自设计之初就秉承主权云原则，正如AWS云自诞生以来一贯坚持的那样。
- AWS提供最广泛、最深入的服务组合，包括分析、计算、内容交付、数据库、生成式人工智能、机器学习、网络、存储和其他云技术。
- 为支持亚太地区云计算应用的持续增长，亚马逊通过AWS Academy、AWS Educate和AWS Skill Builder等项目，持续为新西兰的学生、本地开发者、技术专业人士、非技术专业人员及下一代IT领军者提供技能提升支持。根据与新西兰政府签署的谅解备忘录，Amazon承诺为10万新西兰人提供云计算技能培训，目前已完成超过5万人的培训。作为数字技能发展承诺的一部分，AWS将招聘并培养更多本地人才，以运营和支持新的新西兰AWS区域。
- 选择AWS运行工作负载的新西兰机构包括：AMP New Zealand、AsureQuality, Contact Energy、Education Perfect、Foodstuffs South Island、Halter、Kiwibank、MATTR、Mercury NZ、Les Mills、交通部、Mitre 10 New Zealand、新西兰邮政、One New Zealand、Sharesies、Steel & Tube Holdings、Toitū Te Whenua Land Information New Zealand、TradeMe、TVNZ、奥克兰大学、Vector、惠灵顿市议会、Xero等。
- 新西兰的AWS合作伙伴包括 Accenture、Arcanum、CustomD、CyberCX、Datacom、Deloitte、The Instillery、Lancom、MongoDB、Westcon-Comstor等。有关AWS合作伙伴的完整列表，请访问aws.amazon.com/partners。
- 作为《气候宣言》的承诺方，Amazon致力于在2040年前实现全球运营的净零碳排放，打造更具可持续性的企业。该公司于2019年共同发起《气候宣言》并成为首位签署企业。
- AWS亚太（新西兰）区域自启用之日起就将完全依托可再生能源运行，这得益于与Mercury NZ就图里特亚南部风电场达成的长期合作项目。该项目不仅助力新西兰开发新型可再生能源产能，也推动了亚马逊可持续发展目标的实现。通过此次与AWS客户Mercury NZ的合作，充分展示了数字化与低碳化转型如何协同推进，共同为新西兰打造可持续的未来。
Amazon在新西兰的投资
AWS亚太（新西兰）区域是Amazon在新西兰的最新投资，旨在为客户提供先进、安全的云技术。
- 2016年，AWS通过建立多条大容量海底光缆连接，显著增强了新西兰与全球AWS网络的互联互通，为客户提升网络可靠性和性能表现。
- 2020年，AWS启用了奥克兰的两个Amazon CloudFront边缘站点。Amazon CloudFront是一种高度安全和可编程的内容交付网络，能以低延迟和高传输速度，安全高效地向全球用户加速分发数据、视频、应用程序和API。
- 2023年，AWS在奥克兰建立AWS Direct Connect站点，使客户能够在AWS与其数据中心、办公室或托管环境之间建立私有网络连接。
- 2023年，AWS在奥克兰推出AWS本地扩展区，进一步扩大在新西兰的基础设施覆盖。AWS本地扩展区是一种AWS基础设施部署模式，它使计算、存储、数据库和其他精选云服务的部署更靠近人口密集区、产业中心和IT枢纽，使客户能够为终端用户提供毫秒级延迟的应用程序体验。
- 据Amazon估算，全新AWS区域的持续运营将为新西兰国内生产总值（GDP）贡献约108亿新西兰元，并通过外部企业每年持续支持超过1000个全职等效岗位，涵盖设施维护、工程技术、通信等多元领域。
安全、可靠、节能的云基础设施
AWS区域由多个可用区构成，这些可用区将基础设施部署在相互独立的地理位置。各可用区之间保持足够距离以支持客户业务连续性，同时距离又近到能为采用多可用区架构的高可用性应用程序提供低延迟服务。每个可用区均配备独立的电力、冷却系统和物理安全措施，并通过冗余的超低延迟网络相互连接。注重高可用性的AWS客户可以设计在多个可用区运行应用程序，从而实现更强大的容错能力。
AWS持续通过优化数据中心设计、投资定制芯片及创新冷却技术等方式提升能效。据AWS委托Accenture编写的报告估计，AWS基础设施能效比本地数据中心最高提升4.1倍，工作负载经AWS优化后，相关碳足迹可降低达99%。了解更多有关AWS可持续性举措的信息，请访问aws.amazon.com/about-aws/sustainability。
AWS亚太（新西兰）区域将帮助具有数据本地化偏好或需求的客户在新西兰安全地存储数据，提供更低的网络延迟，满足亚太地区的云服务需求。从初创企业到大型机构，从政府组织到非营利机构，各类客户都能运用全球领先云服务商提供的先进技术推动创新、降低成本并加速数字化转型。
关于Amazon Web Services
自2006年以来，Amazon Web Services始终是全球应用最广泛、服务最全面的云服务平台。AWS持续拓展服务范畴以支持各类工作负载，目前已在全球38个地理区域内的120个可用区提供超过240项全功能服务，涵盖计算、存储、数据库、网络、分析、机器学习与人工智能（AI）、物联网（IoT）、移动服务、安全、混合云、媒体以及应用开发部署管理等领域。根据已公布计划，还将在智利、沙特阿拉伯王国和AWS欧洲主权云地区新增10个可用区和3个AWS区域。数以百万计的客户——包括成长最快的初创企业、大型龙头企业以及重要政府机构，都依托AWS支撑其基础设施建设，提升业务敏捷性并降低成本。了解更多AWS相关信息，请访问aws.amazon.com。
关于Amazon
Amazon遵循四大原则：以客户为中心而非以竞争对手为中心、对发明的热情、对卓越运营的承诺以及长期思考。Amazon努力成为全球最以客户为中心的公司、全球最佳雇主以及全球最安全的工作场所。客户评论、一键购物、个性化推荐、Prime、Fulfillment by Amazon、AWS、Kindle Direct Publishing、Kindle、Career Choice、Fire平板电脑、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技术、Amazon Studios和《气候宣言》都由Amazon开创。如需了解更多信息，请访问 amazon.com/about 并关注@AmazonNews。
免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
Contacts
Amazon.com, Inc.
媒体热线
Amazon-pr@amazon.com
www.amazon.com/pr