Amazon在新西兰推出基础设施区域

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Amazon (NASDAQ: AMZN) 今日宣布正式启用AWS亚太（新西兰）区域。这一全新AWS区域将为开发者、初创企业、企业家、公司以及金融服务、零售、教育、政府机构和非营利组织提供更多选择，使其能够通过位于新西兰本地的数据中心运行应用程序并为终端用户提供服务。作为长期承诺的一部分，Amazon计划在新西兰投资超过75亿新西兰元，用于支持该国数据中心的建设、连接、运营及维护。有关AWS全球基础设施的更多信息，请访问aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure。

AWS基础设施服务副总裁Prasad Kalyanaraman表示，“在新西兰推出新AWS区域将满足全国日益增长的云服务需求，助力各类规模机构加速数字化转型。通过此次发布，企业现在可以运用从核心云服务到人工智能与机器学习等先进AWS技术，同时满足本地数据驻留要求。通过投资新西兰数字基础设施，我们自豪地支持该国经济增长，培育创新力量，助力其成为亚太地区的技术枢纽。”

NZTech首席执行官Graeme Muller表示，“新西兰AWS区域的启动是激动人心的里程碑。这项数字基础设施投资加上Amazon对数字技能培养的承诺，将加速新西兰科技企业发展，帮助国民获得遍布经济各领域的高技能、高保障、高薪酬技术岗位，这些机会不仅存在于科技公司，更涵盖农业、金融、零售、专业服务、政府等众多行业。”

Amazon在新西兰的投资

AWS亚太（新西兰）区域是Amazon在新西兰的最新投资，旨在为客户提供先进、安全的云技术。

安全、可靠、节能的云基础设施

AWS区域由多个可用区构成，这些可用区将基础设施部署在相互独立的地理位置。各可用区之间保持足够距离以支持客户业务连续性，同时距离又近到能为采用多可用区架构的高可用性应用程序提供低延迟服务。每个可用区均配备独立的电力、冷却系统和物理安全措施，并通过冗余的超低延迟网络相互连接。注重高可用性的AWS客户可以设计在多个可用区运行应用程序，从而实现更强大的容错能力。

AWS持续通过优化数据中心设计、投资定制芯片及创新冷却技术等方式提升能效。据AWS委托Accenture编写的报告估计，AWS基础设施能效比本地数据中心最高提升4.1倍，工作负载经AWS优化后，相关碳足迹可降低达99%。了解更多有关AWS可持续性举措的信息，请访问aws.amazon.com/about-aws/sustainability。

AWS亚太（新西兰）区域将帮助具有数据本地化偏好或需求的客户在新西兰安全地存储数据，提供更低的网络延迟，满足亚太地区的云服务需求。从初创企业到大型机构，从政府组织到非营利机构，各类客户都能运用全球领先云服务商提供的先进技术推动创新、降低成本并加速数字化转型。

关于Amazon Web Services

自2006年以来，Amazon Web Services始终是全球应用最广泛、服务最全面的云服务平台。AWS持续拓展服务范畴以支持各类工作负载，目前已在全球38个地理区域内的120个可用区提供超过240项全功能服务，涵盖计算、存储、数据库、网络、分析、机器学习与人工智能（AI）、物联网（IoT）、移动服务、安全、混合云、媒体以及应用开发部署管理等领域。根据已公布计划，还将在智利、沙特阿拉伯王国和AWS欧洲主权云地区新增10个可用区和3个AWS区域。数以百万计的客户——包括成长最快的初创企业、大型龙头企业以及重要政府机构，都依托AWS支撑其基础设施建设，提升业务敏捷性并降低成本。了解更多AWS相关信息，请访问aws.amazon.com。

关于Amazon

Amazon遵循四大原则：以客户为中心而非以竞争对手为中心、对发明的热情、对卓越运营的承诺以及长期思考。Amazon努力成为全球最以客户为中心的公司、全球最佳雇主以及全球最安全的工作场所。客户评论、一键购物、个性化推荐、Prime、Fulfillment by Amazon、AWS、Kindle Direct Publishing、Kindle、Career Choice、Fire平板电脑、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技术、Amazon Studios和《气候宣言》都由Amazon开创。如需了解更多信息，请访问 amazon.com/about 并关注@AmazonNews。

