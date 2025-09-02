Amazon lance une région d’infrastructure en Nouvelle-Zélande

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ: AMZN) a annoncé aujourd’hui le lancement de la région Asie-Pacifique (Nouvelle-Zélande) d’AWS. La nouvelle région donnera aux développeurs, aux startups, aux entrepreneurs et aux entreprises, ainsi qu’aux services financiers, au commerce de détail, au secteur de l’éducation et aux organisations à but non lucratif, plus de choix pour gérer leurs applications et assister les utilisateurs finaux à partir des centres de données AWS situés en Nouvelle-Zélande. Dans le cadre de son engagement à long terme, Amazon prévoit d’investir plus de 7,5 milliards NZ$ en Nouvelle-Zélande pour prendre en charge la construction, la connexion, le fonctionnement et l’entretien de ses centres de données dans le pays. Pour plus de renseignements sur AWS Global Infrastructure, veuillez consulter aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

« La nouvelle région AWS en Nouvelle-Zélande va permettre de répondre à la demande croissante pour des services nuagiques dans le pays et donner aux organisations de toutes les tailles les moyens d’accélérer leur transformation numérique », déclare Prasad Kalyanaraman, vice-président des services d’infrastructure chez AWS. « Avec ce lancement, les entreprises peuvent désormais mettre à contribution les technologies avancées d’AWS qu’il s’agisse des capacités nuagiques de base en allant jusqu’à l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine tout en répondant aux exigences de résidence des données locales. En investissant dans l’infrastructure numérique de Nouvelle-Zélande, nous sommes fiers de participer à sa croissance économique, d'encourager l’innovation et d’aider le pays à devenir un centre technologique de la région Asie-Pacifique. »

« Le lancement d’une région AWS en Nouvelle-Zélande est un moment décisif. Cet investissement dans l’infrastructure numérique et l’engagement d’Amazon en faveur des capacités numériques peut dynamiser les entreprises technologiques néo-zélandaises et aider les Néo-Zélandais à obtenir des emplois technologiques très sophistiqués, sécurisés et bien rémunérés, qui existent dans l’ensemble de l’économie, dans les entreprises technologiques et dans divers secteurs, y compris l’agriculture, la finance, le commerce de détail, les services professionnels, l’administration et bien d’autres encore », explique Graeme Muller, PDG de NZTech.

La région Asie-Pacifique (Nouvelle-Zélande) d’AWS consiste en trois zones de disponibilité au moment du lancement, ce qui représente 120 zones de disponibilité pour AWS, réparties dans 38 régions AWS à l’échelle mondiale.

Avec l’annonce d’aujourd’hui, AWS prévoit 10 zones de disponibilité supplémentaires et trois nouvelles régions AWS, au Chili, au Royaume d’Arabie Saoudite et dans le nuage souverain européen d’AWS.

La région AWS en Nouvelle-Zélande est de conception souveraine comme le nuage AWS l’est depuis le début.

AWS offre le portefeuille de services le plus complet, y compris l’analyse, le calcul, la livraison de contenus, les base de données, l’IA générative, l’apprentissage machine, le réseautage, le stockage et d’autres technologies nuagiques.

Afin de soutenir la croissance de l’adoption du cloud dans l’Asie-Pacifique, Amazon continue d’investir dans le développement des aptitudes des étudiants, des développeurs locaux et des professionnels techniques ainsi que la prochaine génération des leaders informatiques de Nouvelle-Zélande à travers des programmes tels que AWS Academy, AWS Educate et AWS Skill Builder. Grâce à un protocole d’accord avec les pouvoirs publics néo-zélandais, Amazon s’engage à former 100 000 personnes en Nouvelle-Zélande en matière de compétences nuagiques et a déjà fourni des formations à plus de 50 000 personnes. Dans le cadre de cette contribution au développement des compétences numériques, AWS va embaucher et former du personnel local supplémentaires pour soutenir la nouvelle région AWS en Nouvelle-Zélande.

Les organisations néo-zélandaises qui ont choisi AWS pour gérer leurs charges de travail incluent, entre autres, AMP New Zealand, AsureQuality, Contact Energy, Education Perfect, Foodstuffs South Island, Halter, Kiwibank, MATTR, Mercury NZ, Les Mills, le Ministère du transport, Mitre 10 New Zealand, la poste de Nouvelle-Zélande, One New Zealand, Sharesies, Steel & Tube Holdings, Toitū Te Whenua Land Information New Zealand, TradeMe, TVNZ, l’université d’Auckland, Vector, la municipalité de Wellington et Xero.

Les partenaires d’AWS en Nouvelle-Zélande incluent, notamment, Arcanum, CustomD, CyberCX, Datacom, Deloitte, The Instillery, Lancom, MongoDB et Westcon-Comstor. Pour la liste complète des partenaires d’AWS, veuillez consulter aws.amazon.com/partners.

Amazon s’est engagé à devenir une entreprise plus durable et à atteindre le zéro émission nette dans l’ensemble de ses activités d’ici 2040, dans le cadre du Climate Pledge. Amazon a cofondé le Climate Pledge et est devenu son premier signataire en 2019.

La région Asie-Pacifique (Nouvelle-Zélande) d’AWS sera dès le début activé par des énergies renouvelables, grâce à un projet à long terme de ferme éolienne à Turitea South, en collaboration avec Mercury NZ. Ce projet soutient le développement d’une capacité d’énergie renouvelable en Nouvelle-Zélande et permet à Amazon de progresser dans ses objectifs de durabilité. Ce partenariat avec Mercury NZ, un client d’AWS, démontre comment la numérisation et la décarbonation peuvent contribuer ensemble à un futur durable en Nouvelle-Zélande.

Investissement d’Amazon en Nouvelle-Zélande

La région Asie-Pacifique (Nouvelle-Zélande) d’AWS est le plus récent investissement d’Amazon en Nouvelle-Zélande pour fournir aux clients des technologies nuagiques avancées et sécurisées.

En 2016, AWS a amélioré la connectivité de la Nouvelle-Zélande avec le réseau mondial d’AWS en établissant diverses connexions de câble sous-marins de haute capacité, afin d’améliorer la fiabilité et la performance du réseau pour les clients.

En 2020, AWS a inauguré deux sites périphériques Amazon CloudFront à Auckland. Amazon CloudFront est un réseau de livraison de contenus très sécurisé et programmable qui accélère la livraison des données, des vidéos, des applications et des API aux utilisateurs du monde entier, avec une faible latence et des débits de transfert élevés.

En 2023, AWS a établi un site AWS Direct Connect à Auckland, permettant aux clients d’établir une connectivité privée entre AWS et leur centre de donnés, leur bureau ou leur emplacement de co-localisation.

En 2023, AWS a élargi son infrastructure en Nouvelle-Zélande avec le lancement d’un site AWS Local Zones à Auckland. Les AWS Local Zones sont un type de déploiement d’infrastructure AWS permettant de positionner le calcul, le stockage, les bases de données et d’autres services spécifiques plus proches des populations importantes, des industries et des centres informatiques, permettant aux clients de proposer des applications qui doivent fournir une latence inférieure à 10 millisecondes aux utilisateurs finaux.

Amazon estime que le fonctionnement permanent de la nouvelle région AWS va permettre d’ajouter environ 10,8 milliards NZ$ annuellement au produit national brut (PNB) de la Nouvelle-Zélande et permettre de soutenir une moyenne de plus de 1 000 emplois à plein temps, y compris l’entretien des sites, l’ingénierie, les télécommunications et d’autres services externes.

Une infrastructure nuagique sécurisée, fiable et économe en énergie

Les régions AWS se composent de zones de disponibilité qui placent l’infrastructure dans des emplacements géographiques distincts. Les zones de disponibilité sont suffisamment éloignées les unes des autres pour assurer la continuité des activités des clients, mais suffisamment proches pour fournir une faible latence pour les applications à haute disponibilité qui utilisent plusieurs zones de disponibilité. Chaque zone de disponibilité dispose d’une alimentation indépendante, d’un refroidissement et d’une sécurité physique et est connectée par des réseaux redondants à très faible latence. Les clients AWS axés sur la haute disponibilité peuvent concevoir leurs applications pour s’exécuter dans plusieurs zones de disponibilité afin d’obtenir une tolérance encore plus grande aux pannes.

AWS est en permanence à la recherche de méthodes pour augmenter l’efficacité énergétique de ses centres de données en optimisant la conception de ses centres de données, en investissant dans des puces développées sur mesure et en introduisant des innovations technologiques pour le refroidissement. Un rapport d'Accenture, mandaté par AWS, estime que l’infrastructure d’AWS est 4,1 fois plus efficace que les infrastructures sur site et lorsque les charges de travail sont optimisées sur AWS, l’empreinte carbone associée peut être réduite jusqu’à 99 %. Pour plus de renseignements sur les efforts de durabilité d’AWS, veuillez consulter aws.amazon.com/about-aws/sustainability.

La région Asie-Pacifique (Nouvelle-Zélande) d’AWS permettra aux clients avec des préférences ou des exigences en matière de résidence des données de stocker leur contenu de façon sécurisée en Nouvelle-Zélande, leur permettant ainsi d’obtenir une latence encore plus faible et de répondre à la demande pour des services nuagiques en Asie-Pacifique. Les clients, depuis les startups jusqu’aux entreprises, en passant par les administrations et les organisations à but non lucratif, seront en mesure d’utiliser les technologies avancées du principal nuage mondial pour stimuler l’innovation, réduire les coûts et accélérer la transformation.

