Stellantis rejoint GlobalPlatform pour faire progresser les normes mondiales en matière de cybersécurité automobile

Stellantis est le dernier grand constructeur automobile à rejoindre GlobalPlatform pour contribuer à accélérer la collaboration intersectorielle en matière de normalisation de la cybersécurité pour les véhicules définis par logiciel (software-defined vehicles, SDV).

Stellantis, la société qui exploite quatorze grandes marques automobiles, dont Alfa Romeo, Chrysler, FIAT, Jeep®, Opel, Peugeot et Vauxhall, a rejoint GlobalPlatform afin d’aligner ses technologies sur l’évolution des cas d’utilisation et sur les exigences réglementaires du secteur automobile. Dans le cadre de cet accord, Bill Mazzara, responsable réglementaire pour l’Amérique du Nord et technical fellow expert en cybersécurité des produits chez Stellantis, devient coprésident de l’Automotive Task Force.

Stellantis rejoint la communauté grandissante de constructeurs automobiles, d’entreprises de cybersécurité, de fournisseurs de silicium et d’institutions universitaires qui font déjà partie de GlobalPlatform, et qui promeuvent une approche standardisée pour répondre aux exigences complexes en matière de cybersécurité des SDV actuels. Parmi les membres récents de l’Automotive Task Force figurent AIST, Cariad (Volkswagen), Dekra, ETAS, Linaro, Rambus, Renesas, Stellantis, Uni-sentry et Woven by Toyota.

« L’Automotive Task Force de GlobalPlatform aide l’industrie à converger vers une plateforme sécurisée et évolutive pour les véhicules définis par logiciel », a déclaré Bill Mazzara. « Notre engagement vise à harmoniser les normes de sécurité et à favoriser la collaboration interprofessionnelle afin de répondre aux exigences réglementaires et opérationnelles en constante évolution, ainsi qu’aux attentes de nos clients. »

L’Automotive Task Force est à l’avant-garde de l’introduction des technologies et spécifications de GlobalPlatform qui ont fait leurs preuves sur le marché automobile. Le groupe de travail a récemment franchi une étape importante en alignant entièrement ces spécifications sur le nouvel addendum de la norme SAE J3101 relative aux exigences en matière de cybersécurité (Environnements sécuritaires protégés par matériel - J3101-5). Les fournisseurs conformes à GlobalPlatform disposent donc d’un moyen officiel et automatique de démontrer leur conformité à la norme J3101. Les constructeurs automobiles ont l’assurance que les composants intégrés à leurs véhicules répondent aux exigences en matière de cybersécurité et rendent plus aisée l’intégration avec les applications d’AutoSAR, du Car Connectivity Consortium et d’autres cadres automobiles.

L’Automotive Task Force a également élaboré un profil de protection basé sur la méthodologie d’évaluation SESIP, afin de garantir la conformité des certifications des composants avec la norme SAE J3101. Cette approche permet de réutiliser les composants certifiés sur différentes plateformes sans avoir à les réévaluer, ce qui représente un gain de temps et de ressources tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

« La participation de Stellantis à GlobalPlatform témoigne de notre engagement en faveur de la promotion de technologies standardisées et sécurisées pouvant s’adapter à l’ensemble de l’écosystème automobile », a déclaré Muttalip Akin, vice-président directeur et responsable de l’ingénierie électrique, électronique et matérielle chez Stellantis.

« Ces récentes avancées marquent une avancée significative vers la création d’une plateforme standardisée et certifiée pour assurer des applications automobiles sécurisées », a confié pour sa part Ana Tavares Lattibeaudiere, directrice exécutive de GlobalPlatform. « Nous encourageons vivement les autres entreprises du secteur automobile à nous rejoindre dans notre mission visant à réduire les risques, à diminuer les coûts et à éliminer la fragmentation de l’écosystème de la cybersécurité automobile. »

À propos de GlobalPlatform

GlobalPlatform est un organisme de normalisation technique qui permet le lancement et la gestion efficaces de services et d’appareils numériques innovants et sécurisés dès leur conception. Les technologies de GlobalPlatform sont utilisées dans des milliards de cartes à puce, smartphones, dispositifs technologiques portables et autres appareils connectés et IdO.

Les technologies et certifications normalisées par GlobalPlatform sont développées grâce à une collaboration efficace poussée par l’industrie, sous l’égide de plusieurs entreprises membres diversifiées travaillant en partenariat avec l’industrie, les organismes de réglementation et d’autres parties intéressées du monde entier.

