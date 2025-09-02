-

BEYOND Developments onthult het eerste Forest District by the Sea in het Midden-Oosten, met Talea als eerste woontoren

Een visionaire fusie van architectuur en ecologie die duurzaam wonen aan de kust in Dubai Maritime City opnieuw definieert

Discover the Essence of Talea, Where the Perfect Blend of Nature, Design, and Exceptional Living Experiences Awaits (Video: AETOSWire)

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Als onderdeel van zijn voortdurende toewijding aan het vormgeven van toekomstgerichte gemeenschappen, heeft BEYOND Developments de lancering aangekondigd van het eerste Forest District by the Sea in het Midden-Oosten, en Talea, de eerste in een reeks woontorens die deze visie tot leven zullen brengen.

Deze baanbrekende bestemming in Dubai Maritime City is een kustparadijs dat gericht is op natuur, welzijn en duurzaamheid. Door deze natuurgerichte aanpak te omarmen, ondersteunt BEYOND Developments de transformatie van Dubai tot wereldleider op het gebied van duurzaam en veerkrachtig stedelijk leven, in overeenstemming met het Dubai 2040 Master Plan, Net Zero 2050 en de D33 Agenda.

Volgens Adil Taqi, CEO van BEYOND Developments, markeert deze lancering meer dan het begin van een nieuw residentieel aanbod. "Dit project laat zien hoe een doordacht ontwerp baanbrekende oplossingen kan bieden voor de uitdagingen van klimaatverandering en stedelijk welzijn. Als iemand die net als iedereen in de stad woont en werkt, begrijp ik uit de eerste hand de behoefte aan ruimtes die echt gezondere, meer verbonden levens ondersteunen. Het is onze verantwoordelijkheid als ontwikkelaars om omgevingen te creëren die welzijn en duurzaamheid inspireren en een positief verschil maken in de dagelijkse kwaliteit van leven van mensen."

Het Forest District zal 65.000 vierkante meter gemeenschapsparken bevatten, waaronder een uitgestrekt inheems bos van 55.000 vierkante meter. Met tot 75 procent boomkroonbedekking en passieve koelingsstrategieën introduceert het district een koeler microklimaat, ondersteund door groene paden, fitnessruimtes met uitzicht op het bos en rustige tuinen, ontworpen om welzijn, mindfulness en gemeenschapsverbinding te bevorderen.

Taqi voegde eraan toe: "De steden van morgen worden bepaald door hun gevoeligheid voor mensen, natuur en ervaring. Dat is de gedachte die ons werk in Dubai vormgeeft. Talea is de eerste stap, een plek waar ecologie, design en het dagelijks leven samenkomen met een doel."

Talea put uit de ritmes van aarde en water. De vloeiende architectuur met groen en uitgestrekte beglazing brengt het bos in elk huis. De toren beschikt over 354 woningen, van appartementen met één tot drie slaapkamers tot geselecteerde penthouses met vier slaapkamers, met interieurs in natuurlijke tinten en een weids uitzicht op zee, de skyline en de bossen.

Voorzieningen weerspiegelen het bos, met schaduwrijke zwembaden, loopbruggen in de boomtoppen, fitnesszones en speelruimtes, naadloos verbonden met The Forest District voor een levensstijl waar kustenergie de rust van het bos ontmoet.

Ga voor meer informatie naar: https://beyonddevelopments.ae/

