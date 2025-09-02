BEYOND Developments、中東初の「Forest District by the Sea」を公開、第一弾のレジデンシャルタワーとして「Talea」を発表

アラブ首長国連邦ドバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 未来志向のコミュニティ形成に継続的に取り組むBEYOND Developmentsは、中東初の「Forest District by the Sea」と、そのビジョンを具現化するレジデンシャルタワー群の第一弾となる「Talea」を発表しました。

ドバイ・マリタイム・シティに位置するこの先駆的な開発地は、自然、ウェルネス、サステナビリティを中心とした海辺の憩いの地です。BEYOND Developmentsは、この自然を最優先とするアプローチを推進することで、「Dubai 2040 Master Plan」「Net Zero 2050」「D33アジェンダ」との整合を図り、サステナブルでレジリエントな都市生活において世界的リーダーへと変貌を遂げつつあるドバイを支えています。

BEYOND DevelopmentsのCEO、アディル・タキによれば、今回の発表は、新たな住宅提供の始まり以上の意味を持っています。「このプロジェクトは、気候変動と都市のウェルビーイングという課題に対し、いかに思慮深い設計が先駆的な解決策となり得るかを示しています。私自身も皆様と同じく都市で生活し働く者として、より健康的でつながりのある生活を真に支える空間の必要性を身をもって実感しております。デベロッパーとして、人々の日常生活の質に前向きな変化をもたらす、ウェルビーイングとサステナビリティを促す環境を創り出すことが私たちの責務です。」

Forest Districtには、広大な55,000㎡の在来林を含む計65,000㎡のコミュニティパークが整備されます。樹冠被覆率（敷地面積に対して樹木の枝葉が覆う割合）最大75%とパッシブ冷却戦略により、緑道、森林を望むフィットネススペース、静かな庭園エリアが調和した涼しい微気候（局所的な気候環境）を実現。ウェルビーイング、マインドフルネス、そしてコミュニティのつながりを育む設計となっています。

タキはさらに次のように述べています。「未来の都市は、人々と自然、そして体験への配慮によって形作られるでしょう。これこそが、私たちのドバイでの取り組みを方向づける理念です。Taleaはその第一歩であり、生態系、デザイン、そして日常生活が目的をもって結びつく場所なのです。」

Taleaは、大地と水のリズムから着想を得ています。緑を取り込んだ、流れるような建築と広々としたガラス窓が、森をそれぞれの住まいに招き入れます。このタワーには354戸の住居が設けられ、1ベッドルームから3ベッドルームのアパートメントの他に、厳選された4ベッドルームのペントハウスも含まれます。内装はナチュラルな色調で仕上げられ、海、スカイライン、森林のパノラマビューを楽しめます。

森林を感じさせるアメニティとして、木陰のプール、樹上遊歩道、フィットネスゾーン、プレイエリアを用意。Forest Districtとシームレスにつながり、海辺の活力と森林の静けさが調和するライフスタイルを提供します。

資料： AETOSWire

