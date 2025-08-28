-

Transition Industries gunt Techint E&C en Siemens Energy een FEED-contract voor een 210 MW-elektrolyse-installatie voor het Pacifico Mexinol-project

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, een ontwikkelaar van wereldwijde, koolstofneutrale methanol- en waterstofinstallaties op wereldschaal, heeft Siemens Energy en Techint Engineering & Construction een Front-End Engineering Design (FEED)-contract toegekend voor een Elyzer P-300-elektrolyse-installatie van ongeveer 210 MW. De installatie maakt deel uit van het Pacifico Mexinol-project om ultralage koolstofmethanol met een capaciteit van 6.130 MT per dag in Sinaloa, Mexico te produceren.

De FEED-studie markeert de volgende stap in de groeiende samenwerking tussen Transition Industries, Techint Engineering & Construction en Siemens Energy, die van plan zijn hun geavanceerde technologie en diensten in te zetten om de hoogste normen van efficiëntie en betrouwbaarheid bij de groene waterstofproductie te garanderen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Persrelaties Transition Industries
Karin Nunan
Hoofd Ondernemingszaken
knunan@transitionind.com

Industry:

Transition Industries LLC

Details
Headquarters: Houston, TX
CEO: Rommel Gallo
Employees: 30
Organization: PRI
Release Versions
EnglishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Persrelaties Transition Industries
Karin Nunan
Hoofd Ondernemingszaken
knunan@transitionind.com

More News From Transition Industries LLC

Samenvatting: Transition Industries tekent 'Heads of Agreement' met Bonatti S.p.A. voor kritieke infrastructuur in het Pacifico Mexinol-project

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, een ontwikkelaar van grootschalige, CO2-neutrale methanol- en groene waterstofprojecten, heeft een 'Heads of Agreement'-contract getekend met Bonatti, een internationale aannemer gespecialiseerd in de energiesector, voor kritieke infrastructuur in het Pacifico Mexinol-project in Sinaloa, Mexico. Pacifico Mexinol is klaar om 's werelds grootste stand-alone chemische productiefaciliteit met ultralage CO2-uitstoot te worden, met een productie va...

Transition Industries tekent strategische overeenkomsten voor het Pacifico Mexinol-project, de grootste zelfstandige productiefaciliteit voor ultra-koolstofarme chemicaliën ter wereld

MEXICO CITY--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, een ontwikkelaar van grootschalige methanol- en groene waterstofprojecten met netto-nul koolstofuitstoot in Noord-Amerika, hield een ondertekeningsbijeenkomst voor een Engineering, Procurement and Construction (EPC)-contract met het consortium van Samsung E&A Co., Ltd. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal,...

Samenvatting: Transition Industries en Veolia werken samen om industrieel watergebruik te herdefiniëren voor het Pacifico Mexinol-project in Mexico

LOS MOCHIS, Mexico--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, een ontwikkelaar van methanol- en waterstofprojecten met netto-nul koolstofuitstoot van wereldschaal, en Veolia Water Technologies & Solutions, wereldleider op gebied van watertechnologie, hebben een akkoord ondertekend om de voorziening van geavanceerde industriële watertechnologie te verkennen voor het Pacifico Mexinol-project in Sinaloa, Mexico. Naar verwachting zullen de activiteiten van Pacifico Mexinol in 2028 van start g...
Back to Newsroom