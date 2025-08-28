Transition Industries gunt Techint E&C en Siemens Energy een FEED-contract voor een 210 MW-elektrolyse-installatie voor het Pacifico Mexinol-project

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, een ontwikkelaar van wereldwijde, koolstofneutrale methanol- en waterstofinstallaties op wereldschaal, heeft Siemens Energy en Techint Engineering & Construction een Front-End Engineering Design (FEED)-contract toegekend voor een Elyzer P-300-elektrolyse-installatie van ongeveer 210 MW. De installatie maakt deel uit van het Pacifico Mexinol-project om ultralage koolstofmethanol met een capaciteit van 6.130 MT per dag in Sinaloa, Mexico te produceren.

De FEED-studie markeert de volgende stap in de groeiende samenwerking tussen Transition Industries, Techint Engineering & Construction en Siemens Energy, die van plan zijn hun geavanceerde technologie en diensten in te zetten om de hoogste normen van efficiëntie en betrouwbaarheid bij de groene waterstofproductie te garanderen.

