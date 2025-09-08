HuneX在安卓平台推出“AI Gallery”——现已上线三款以日本美女为主题的AI生成艺术系列
HuneX在安卓平台推出“AI Gallery”——现已上线三款以日本美女为主题的AI生成艺术系列
东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--
HUNEX CO.,LTD.（总部：东京国分寺；总裁：Fumihiko Ariizumi）发布了“AI Gallery”系列的三款作品。这是一款娱乐应用，收录AI生成的日本美女照片及短视频。
“AI Gallery”系列于2025年8月1日在Google Play安卓平台上线。
关于安卓版“AI Gallery”
“AI Gallery”是一款全新画廊应用，以AI生成的日本美女艺术作品为特色。
它包含300张高质量图片及短视频，可在智能手机和平板设备上呈现多元风格与主题。
系列内容
《AI Gallery-都市女孩-》：收录都市场景中精致时尚的穿搭与神态。
《AI Gallery-和服-》：展现日本文化之美、四季景致与传统和服。
《AI Gallery-温泉-》：呈现舒缓身心的温泉度假村，传递放松与静谧的氛围。
主要特点
300张写实风格的AI生成女性图片及30条短视频。支持收藏喜爱内容并以幻灯片形式浏览。
高级版：解锁额外270条短视频、去除广告并支持全屏显示。
关于AI技术
我们在视频生成中采用了KLING AI技术。
给媒体的寄语
我们很高兴推出《都市女孩》、《和服》及《温泉》等三款融合AI与艺术的全新视觉体验，希望您能享受这些充满活力的视频及其所带来的放松时刻。
产品信息
名称：AI Gallery系列
开发者：HUNEX CO.,LTD.
支持的操作系统：安卓
价格：免费（含应用内购买）。高级版（升级）：各150日元（0.99美元，含税）
发布日期：2025年8月1日
支持语言：日语 / 英语 / 德语 / 法语 / 意大利语 / 韩语 / 西班牙语 / 简体中文 / 繁体中文 / 俄语 / 葡萄牙语
应用商店链接
《AI Gallery-都市女孩-》
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hunex.aigallery001
《AI Gallery-和服-》
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hunex.aigallery002
《AI Gallery-温泉-》
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hunex.aigallery003
版权声明：(C)HuneX
“AI Gallery” Steam版已上线
该系列已在Steam平台推出。
除画廊功能外，Steam版还包含时钟功能与滑动拼图游戏。
完成各关卡拼图可解锁短视频，将视觉美感与益智玩法相结合。
平台：Steam
价格：各350日元（2.99美元，含税）
应用商店链接：《AI Gallery-都市女孩-》
https://store.steampowered.com/app/3532380/AI_Gallery_City_Girls/
《AI Gallery-和服-》
https://store.steampowered.com/app/3564130/AI_Gallery_Kimono/
《AI Gallery-温泉-》
https://store.steampowered.com/app/3564140/AI_Gallery_Onsen/
免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
Contacts
如需咨询相关事宜，请联系
公司：HUNEX CO.,LTD.
联系人：Saito
电邮：products_sp@hunex.co.jp
咨询表单：https://www.hunex.co.jp/?page_id=149