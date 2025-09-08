HuneX在安卓平台推出“AI Gallery”——现已上线三款以日本美女为主题的AI生成艺术系列

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- HUNEX CO.,LTD.（总部：东京国分寺；总裁：Fumihiko Ariizumi）发布了“AI Gallery”系列的三款作品。这是一款娱乐应用，收录AI生成的日本美女照片及短视频。

“AI Gallery”系列于2025年8月1日在Google Play安卓平台上线。

关于安卓版“AI Gallery”

“AI Gallery”是一款全新画廊应用，以AI生成的日本美女艺术作品为特色。

它包含300张高质量图片及短视频，可在智能手机和平板设备上呈现多元风格与主题。

系列内容

《AI Gallery-都市女孩-》：收录都市场景中精致时尚的穿搭与神态。

《AI Gallery-和服-》：展现日本文化之美、四季景致与传统和服。

《AI Gallery-温泉-》：呈现舒缓身心的温泉度假村，传递放松与静谧的氛围。

主要特点

300张写实风格的AI生成女性图片及30条短视频。支持收藏喜爱内容并以幻灯片形式浏览。

高级版：解锁额外270条短视频、去除广告并支持全屏显示。

关于AI技术

我们在视频生成中采用了KLING AI技术。

给媒体的寄语

我们很高兴推出《都市女孩》、《和服》及《温泉》等三款融合AI与艺术的全新视觉体验，希望您能享受这些充满活力的视频及其所带来的放松时刻。

产品信息

名称：AI Gallery系列

开发者：HUNEX CO.,LTD.

支持的操作系统：安卓

价格：免费（含应用内购买）。高级版（升级）：各150日元（0.99美元，含税）

发布日期：2025年8月1日

支持语言：日语 / 英语 / 德语 / 法语 / 意大利语 / 韩语 / 西班牙语 / 简体中文 / 繁体中文 / 俄语 / 葡萄牙语

应用商店链接

《AI Gallery-都市女孩-》

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hunex.aigallery001

《AI Gallery-和服-》

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hunex.aigallery002

《AI Gallery-温泉-》

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hunex.aigallery003

版权声明：(C)HuneX

“AI Gallery” Steam版已上线

该系列已在Steam平台推出。

除画廊功能外，Steam版还包含时钟功能与滑动拼图游戏。

完成各关卡拼图可解锁短视频，将视觉美感与益智玩法相结合。

平台：Steam

价格：各350日元（2.99美元，含税）

应用商店链接：《AI Gallery-都市女孩-》

https://store.steampowered.com/app/3532380/AI_Gallery_City_Girls/

《AI Gallery-和服-》

https://store.steampowered.com/app/3564130/AI_Gallery_Kimono/

《AI Gallery-温泉-》

https://store.steampowered.com/app/3564140/AI_Gallery_Onsen/

