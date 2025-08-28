アンダーセン・コンサルティング、ファブリックとの提携でビジネス・トランスフォーメーション能力を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、戦略的デザイン企業であるファブリックとのコラボレーション契約を通じてプラットフォームを拡大します。ファブリックは組織と協働し、持続可能なサプライチェーンおよび人間中心のイノベーションを文化や業務全体で統合しています。

2021年に日本で設立されたファブリックは、企業やグローバルブランドと協働し、再生型ビジネスモデル、持続可能なブランド戦略、そして未来志向の製品を共創しています。同社は戦略的デザイン手法やデザイン思考を活用することで、サプライチェーン、ブランド、人材において洞察に基づくトランスフォーメーションを推進しています。システム思考のアプローチや社会的・環境的影響への取り組みで知られるファブリックは、サステナビリティ、人材、AIを統合したデジタル・トランスフォーメーションの推進も行っています。

「ファブリックは、人々、社会、そして相互に関連する生活システムとの再生型の関係を通じて、企業の成長を支援するために存在しています」と、ファブリックの創業者兼最高経営責任者（CEO）であるジェームズ・ホロウ氏は述べました。「私たちは、インサイト、想像力、そして価値観を通じてトランスフォーメーションをデザインすることで、従来のコンサルティング以上のものを提供しています。アンダーセン・コンサルティングとのこの協業は、サステナビリティを単なる責任ではなく機会と捉える共通の志を持った組織と協働する力をさらに強化します。」

「システム思考と再生型戦略に根ざしたファブリックのデザイン・ファーストの手法は、当社のプラットフォームに深みを加えます」と、アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは述べました。「目的、ブランド、体験を結び付ける同社の能力により、クライアントは単に変化に適応するのではなく、意義ある変革を牽引することが可能になります。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。当社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合しており、世界に2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて500以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。