Transition Industries attribue à Techint E&C et Siemens Energy un contrat FEED pour une installation d’électrolyseurs de 210 MW destinée au projet Pacifico Mexinol

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, développeur d’installations de méthanol et d’hydrogène à zéro émission nette de carbone à l’échelle mondiale, a attribué à Siemens Energy et Techint Engineering & Construction un contrat d’ingénierie préliminaire (FEED) pour une installation d’électrolyseurs Elyzer P-300 d’une puissance d’environ 210 MW dans le cadre de son projet Pacifico Mexinol de méthanol à très faible teneur en carbone de 6 130 tonnes par jour à Sinaloa, au Mexique.

L’étude FEED marque la prochaine étape du partenariat croissant entre Transition Industries, Techint Engineering & Construction et Siemens Energy, qui ont l’intention de tirer parti de leurs technologies et services de pointe pour garantir les normes les plus élevées d’efficacité et de fiabilité dans la production d’hydrogène vert. Selon les termes de l’accord FEED, Siemens Energy et Techint Engineering & Construction fourniront un prix forfaitaire ferme initial contraignant à ne pas dépasser, suivi d’un prix forfaitaire clé en main final contraignant pour l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction (EPC) de l’installation d’électrolyseurs.

Une fois opérationnelle en 2029, Pacifico Mexinol devrait devenir la plus grande installation autonome de production de produits chimiques à très faible teneur en carbone et l’un des plus grands producteurs d’hydrogène vert et de méthanol vert au monde.

Rommel Gallo, directeur général de Transition Industries, déclare : « Cette étape importante marque une avancée significative dans notre mission visant à promouvoir l’innovation et la durabilité dans le secteur chimique. Notre partenariat avec Siemens Energy et Techint E&C nous permet de développer le volet production d’hydrogène de notre projet Pacifico Mexinol, réduisant ainsi les émissions et contribuant à la transition énergétique mondiale. »

L’usine d’hydrogène sera conçue pour produire de l’hydrogène vert afin de répondre à la demande croissante en hydrogène durable. L’étude FEED se concentrera sur l’optimisation de la conception, de la normalisation et des aspects techniques de l’usine d’hydrogène, dont la capacité de production est estimée à environ 4 000 kg d’hydrogène/heure, avec les normes de sécurité, environnementales et opérationnelles les plus élevées.

Siemens Energy, l’une des principales entreprises mondiales dans le domaine des technologies énergétiques, a été sélectionnée pour cet aspect du projet, grâce à son expertise dans la production d’hydrogène vert. La technologie Elyzer P-300 de Siemens Energy jouera un rôle crucial dans la réalisation des objectifs du projet en matière d’efficacité, de durabilité et d’évolutivité.

« Chez Techint E&C, nous parlons de passion pour l’action, mais cela est encore plus vrai lorsqu’il s’agit de projets ambitieux et à fort impact comme Mexinol, qui nous permettent de mettre à profit toute notre expertise technique, de participer à un projet clé de transition énergétique comme la plus grande usine d’hydrogène vert d’Amérique, et de continuer à construire un avenir meilleur pour tous », souligne Alejandro Maluf, président de Techint E&C pour la région Amérique du Nord.

Transition Industries développe Pacifico Mexinol en collaboration avec la Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale. Lorsqu’elle entrera en service en 2029, Pacifico Mexinol devrait être la plus grande installation de méthanol à très faible teneur en carbone au monde, produisant environ 350 000 tonnes de méthanol vert et 1,8 million de tonnes de méthanol bleu par an à partir de gaz naturel avec capture du carbone.

À PROPOS DE TRANSITION INDUSTRIES

Transition Industries LLC, basée à Houston, au Texas, est un développeur de projets à l’échelle mondiale de méthanol et d’hydrogène vert à zéro émission nette de carbone en Amérique du Nord, visant à lutter contre le changement climatique et à promouvoir la durabilité environnementale et sociale. Pour plus d’informations sur Pacifico Mexinol ou Transition Industries, envoyez un e-mail à inquiries@transitionind.com.

À PROPOS DE TECHINT

Techint Engineering & Construction est un leader mondial dans la gestion de projets, l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l’énergie, l’exploitation minière et les installations industrielles. Avec plus de 75 ans d’expérience et une équipe de plus de 20 000 professionnels à travers le monde, Techint s’engage à réaliser des projets hautement complexes en respectant les normes les plus strictes en matière de sécurité, de qualité et de responsabilité environnementale.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.