AM Best Sube las Calificaciones Crediticias de Reaseguradora Delta, S.A. y Reaseguradora Delta, C.A.

AM Best ha subido la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) a A- (Excelente) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) a "a-" (Excelente) de "bbb+" (Buena) de Reaseguradora Delta, S.A. (Delta Panamá) (Ciudad de Panamá, Panamá) y Reaseguradora Delta, C.A. (Delta Venezuela) (Caracas, Venezuela). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) ha sido revisada a estable de positiva.

Las calificaciones de Delta Panamá reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La mejora de las calificaciones de Delta Panamá se debe a la tendencia favorable que han seguido sus métricas de suscripción y resultados positivos. El desempeño operativo de la compañía se caracteriza por ser rentable; se obtuvieron resultados netos positivos en todas las líneas de negocio durante 2024, con un índice operativo general del 60%. Si bien los ingresos por inversiones contribuyen a las ganancias de Delta Panamá, la rentabilidad se logra en su totalidad mediante resultados técnicos, lo que ha generado niveles de suficiencia de primas que comparan favorablemente con la evaluación de fuerte durante los últimos años. AM Best espera que Delta Panamá mantenga resultados rentables mientras implementa su estrategia de crecimiento.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de AM Best de que Delta mantendrá métricas de suscripción favorables y resultados rentables que continúen fortaleciendo la base de capital de la compañía.

La evaluación de muy fuerte de la fortaleza de balance de Delta Panamá reconoce la adecuada correspondencia entre sus obligaciones y su apetito de riesgo, así como el compromiso de sus accionistas con el fortalecimiento de su base de capital, lo que se refleja en su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, según lo medido por el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), así como en sus métricas de apalancamiento de suscripción favorables.

Fundada en Panamá en 2010, Delta Panamá ofrece reaseguro contractual y facultativo para diversas líneas de negocio, incluyendo incendio, fianzas, construcción e ingeniería, automóviles, aviación y transporte marítimo, responsabilidad civil, robo y accidentes personales. La mayor parte de su cartera está compuesta por reaseguro contractual (59%), mientras que el reaseguro facultativo representa el 41%. Delta Panamá está diversificada geográficamente, ya que la compañía suscribe negocios en Ecuador, Panamá, República Dominicana y Paraguay, y está incursionando en nuevos territorios como México, Guatemala y Honduras. Los canales de distribución de la compañía incluyen corredores y alianzas con otras reaseguradoras, así como una Agencia General de Administración (MGA, por sus siglas en inglés) establecida en Miami por los accionistas de Delta Panamá. AM Best evalúa el perfil de negocio de la compañía como neutral.

La administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) de Delta Panamá se considera apropiada, ya que está bien integrada en sus operaciones; el apetito y la tolerancia al riesgo están bien definidos, y la compañía aprovecha su modelo de precios y su equipo directivo, con más de 20 años de experiencia en el mercado latinoamericano. La compañía cuenta con un sólido programa de retrocesión de exceso de pérdida con reaseguradoras altamente calificadas con un excelente nivel de security.

Delta Venezuela es una compañía de reaseguros fundada en Caracas, Venezuela, en 1963. La compañía comparte la alta dirección y los accionistas mayoritarios con Delta Panamá desde 2010; ofrece reaseguro contractual y facultativo para diversas líneas de negocio, incluyendo incendio, fianzas, construcción e ingeniería, automóviles, aviación, riesgos marítimos y transporte, responsabilidad civil, robo y accidentes personales. La compañía suscribe primas en Venezuela y Ecuador a través de canales de distribución compartidos.

La capitalización ajustada por riesgos de Delta Venezuela se encuentra en el nivel más fuerte, según lo medido por el BCAR, y la compañía está bien protegida ante la volatilidad económica presente en Venezuela gracias a su estrategia de inversión conservadora. El desempeño operativo de la compañía se caracteriza por ser rentable; se han logrado resultados netos positivos a través de los resultados técnicos en todas las líneas de negocio durante 2024. Delta Venezuela recibe un importante respaldo de reaseguro en términos de suscripción, protección de reaseguro y administración integral de riesgos (ERM) de Delta Panamá, a través de un contrato integral de cuota parte del 90% - 10%.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la base de capital de la compañía se erosiona debido a retiros de efectivo o un deterioro en los resultados operativos, que debilite la capitalización ajustada por riesgos hasta un punto que ya no respalde la evaluación actual. Podrían ocurrir acciones positivas de calificación si el volumen de capital de Delta Panamá continúa creciendo, manteniendo al mismo tiempo el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos.

