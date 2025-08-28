-

Transition Industries assegna a Techint E&C e Siemens Energy un contratto FEED per un impianto di elettrolizzatori da 210 MW per il progetto Pacifico Mexinol

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, sviluppatore di impianti di metanolo e idrogeno a zero emissioni di carbonio su scala mondiale, ha assegnato a Siemens Energy e Techint Engineering & Construction un contratto di Front-End Engineering Design (FEED) per un impianto di elettrolizzatori da circa 210 MW Elyzer P-300 nell'ambito del suo progetto da 6.130 MT al giorno di metanolo a contenuto di carbonio ultra basso Pacifico Mexinol a Sinaloa, Messico.

Lo studio FEED segna la prossima fase nella collaborazione in espansione tra le Transition Industries, Techint Engineering & Construction e Siemens Energy, che intendono utilizzare la loro tecnologia e i servizi all'avanguardia per garantire i massimi standard di efficienza e affidabilità nella produzione di idrogeno verde.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Transition Industries - Relazioni con stampa
Karin Nunan
Head of Corporate Affairs
knunan@transitionind.com

Industry:

Transition Industries LLC

Details
Headquarters: Houston, TX
CEO: Rommel Gallo
Employees: 30
Organization: PRI
Release Versions
EnglishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Transition Industries - Relazioni con stampa
Karin Nunan
Head of Corporate Affairs
knunan@transitionind.com

More News From Transition Industries LLC

Riassunto: Transition Industries firma una lettera d’intenti con Bonatti S.p.A riguardante infrastrutture critiche del progetto Pacifico Mexinol

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, impresa che sviluppa progetti su scala mondiale relativi a idrogeno verde e metanolo a emissioni nette di carbonio nulle, ha firmato una lettera d’intenti con Bonatti, un appaltatore internazionale specializzato nel settore energetico, per la realizzazione di infrastrutture critiche del progetto Pacifico Mexinol a Sinaloa, in Messico. Pacifico Mexinol è destinato a diventare il più grande impianto autonomo al mondo per la produzione di sostan...

Riassunto: Transition Industries sigla un accordo strategico per il progetto Pacifico Mexinol, il maggior stabilimento chimico mondiale indipendente a emissioni di carbonio ultraridotte

CITTÀ DEL MESSICO--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, sviluppatore nordamericano di progetti relativi a metanolo e idrogeno verde a zero emissioni di carbonio su scala mondiale, ha organizzato un evento per la firma di un contratto di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) con il consorzio di Samsung E&A Co., Ltd. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per com...

Riassunto: Transition Industries e Veolia stringono una partnership per ridefinire l'utilizzo idrico in ambito industriale nell'ambito del progetto Pacifico Mexinol in Messico

LOS MOCHIS, Messico--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, azienda dedita allo sviluppo di progetti di metanolo e idrogeno su scala mondiale a zero emissioni di carbonio, e Veolia Water Technologies & Solutions, leader mondiale nella tecnologia idrica, hanno sottoscritto un accordo per esplorare la fornitura di tecnologie industriali avanzate per l'acqua per il progetto Pacifico Mexinol a Sinaloa, in Messico. Pacifico Mexinol, che dovrebbe entrare in funzione nel 2028, è destinato a d...
Back to Newsroom