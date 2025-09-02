BEYOND Developments中東首座海岸森林特區盛大啟幕，區域地標級高層豪邸「Talea」傲然登場

阿拉伯聯合大公國，杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- BEYOND Developments始終以遠見承諾，持續實現未來社區的美好藍圖。該公司日前宣布推出中東首座海岸森林特區 (Forest District by the Sea)，以及區域地標級高層豪邸「Talea」以卓越建築實現心中嚮往。

坐落於杜拜海洋城 (Dubai Maritime City) 以前瞻思維打造的生活圈，更以自然、健康及永續發展為核心理念，宛如杜拜海岸線上的一顆明珠。秉持自然優先的遠見理念，BEYOND Developments推動杜拜成為全球永續、韌性城市的典範，完美契合《杜拜2024總體規劃》(Dubai 2040 Master Plan)、《淨零2050》(Net Zero 2050) 以及《D33議程》(D33 Agenda) 的宏大願景。

BEYOND Developments執行長Adil Taqi表示，推出這項開發案不僅為一系列尊榮住宅計畫揭開序幕：「此開發案彰顯遠見，以縝密設計回應氣候挑戰，更能提升城市生活品質。如同每一位城市居民，我深知健康與人際互動空間的迫切需求。正因如此，打造永續與提升生活品質的環境，是我們身為開發商的堅定使命。」

海岸森林特區以總面積達65,000平方公尺的社區公園為號召，其中55,000平方公尺為廣大的原生林地。這個特區的樹冠層覆蓋率高達百分之75，以順應自然的降溫巧思，透過蓊鬱小徑、森林景觀健身區以及靜謐花園共築專屬微氣候，啟發身心健康與人文共鳴。

Taqi同時表示：「未來城市應敏銳回應居民所需、順應自然脈動以及提升生活體驗，這正是此項開發案的核心初衷，引領我們在杜拜不懈前行。Talea承載著我們的初心，完美融合生態、設計與日常生活，締造全新生活典範。」

Talea從大地與水流的律動中擷取靈感。以流線建築體結合綠色植栽和大面積的玻璃窗，將森林景致引入每個居所。這座高層住宅內共有354戶住宅，從一房至三房公寓至精選四房頂層公寓應有盡有，室內採用自然色調設計，可飽覽壯闊的海景、城市天際線及林地景觀。

公共設施與週邊森林相映成趣，包括蔭涼泳池、林梢步道、健身區和遊樂區，與森林特區無縫銜接，成就海岸活力與林境靜謐的非凡生活意境。

資料來源： AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。