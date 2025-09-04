Stellantis加入GlobalPlatform以推进全球汽车网络安全标准

加州红木城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Stellantis成为最新加入GlobalPlatform的主要汽车原始设备制造商(OEM)，助力加速软件定义汽车(SDV)网络安全标准化的跨行业协作。

Stellantis旗下拥有14个主要汽车品牌，包括Alfa Romeo、Chrysler、FIAT、Jeep®、Opel、Peugeot和Vauxhall。该公司加入GlobalPlatform，旨在使其技术与不断演变的汽车应用场景及监管要求保持一致。根据协议，Stellantis产品网络安全北美法规负责人兼技术专家Bill Mazzara将担任GlobalPlatform汽车特别工作组联合主席。

Stellantis加入了GlobalPlatform中不断壮大的汽车制造商、网络安全公司、芯片供应商和学术机构社区，共同推进标准化方法以满足当今SDV的复杂网络安全需求。汽车特别工作组的新成员包括AIST、Cariad (Volkswagen)、Dekra、ETAS、Linaro、Rambus、Renesas、Stellantis、Uni-sentry和Woven by Toyota。

Bill Mazzara表示：“GlobalPlatform的汽车特别工作组正在帮助行业就软件定义汽车的安全、可扩展基础平台达成共识。我们的工作重点是协调安全标准并促进跨行业合作，以满足不断变化的法规和运营要求，最终实现客户期望。”

汽车特别工作组处于将经过市场检验的GlobalPlatform技术和规范引入汽车领域的前沿。该工作组近期达成重要里程碑：这些规范已完全符合SAE J3101硬件保护安全环境汽车网络安全标准(J3101-5)新版附录的要求。这为符合GlobalPlatform标准的供应商提供了证明其自动符合J3101标准的正式途径。它使汽车制造商能够确信其车辆中嵌入的组件满足网络安全要求，并便于与AutoSAR、Car Connectivity Consortium等汽车框架的应用集成。

此外，汽车特别工作组还基于SESIP评估方法开发了保护概要，以确保组件级认证与SAE J3101保持一致。这使得认证组件可以跨平台重复使用而无需重新评估，从而节省整个供应链的时间和资源。

Stellantis高级副总裁兼电气、电子和硬件工程负责人Muttalip Akin表示：“Stellantis参与GlobalPlatform，体现了我们对于推进可在汽车生态系统中规模化应用的标准化安全技术的承诺。”

GlobalPlatform执行董事Ana Tavares Lattibeaudiere表示：“这些最新进展代表着行业在创建安全车辆应用标准化认证平台这一目标上的突破。我们鼓励汽车行业的更多企业加入我们，共同实现降低风险、减少成本并消除汽车网络安全生态系统碎片化的使命。”

关于GlobalPlatform

GlobalPlatform是一家技术标准组织，致力于推动采用“安全设计”理念打造的创新型数字服务与设备的高效部署和管理。GlobalPlatform技术应用于数十亿张智能卡、智能手机、可穿戴设备及其他联网和物联网设备。

GlobalPlatform的标准化技术和认证通过高效的行业驱动型协作开发，由多家不同成员公司牵头，并与全球行业及监管机构和其他相关方合作推进。

globalplatform.org

