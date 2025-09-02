BEYOND Developments dévoile le tout premier Forest District by the Sea du Moyen-Orient, avec en vedette, Talea, sa toute première tour résidentielle

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Fidèle à sa mission de créer des communautés d’avant-garde et durables, BEYOND Developments dévoile une étape visionnaire : le lancement du tout premier Forest District by the Sea au Moyen-Orient. Dans ce cadre, l’entreprise met en vedette Talea, la toute première d’une collection exclusive de tours résidentielles conçues pour incarner et matérialiser cette ambition.

Située au sein de Dubai Maritime City, cette destination avant-gardiste s’impose comme un véritable sanctuaire côtier où la nature, le bien-être et la durabilité sont au cœur de chaque détail. En adoptant une approche centrée sur la nature, BEYOND Developments réaffirme sa volonté de contribuer à la métamorphose de Dubaï en une capitale mondiale du vivre-urbain durable et résilient. Ce projet s’inscrit harmonieusement dans la vision stratégique de l’émirat, en parfaite cohérence avec le Dubai 2040 Master Plan, l’ambition Net Zero 2050 et l’Agenda D33.

Selon Adil Taqi, PDG de BEYOND Developments, ce lancement incarne bien plus qu’une simple nouvelle offre résidentielle : « Ce projet prouve qu’une conception visionnaire et responsable peut ouvrir la voie à des solutions concrètes face aux défis pressants du changement climatique et du bien-être urbain. En tant que citadin qui vit et travaille dans cette ville, je ressens au quotidien, comme chacun d’entre nous, l’importance vitale de créer des lieux qui favorisent une vie plus saine, plus équilibrée et plus connectée. Notre rôle en tant que promoteurs dépasse la construction de bâtiments ; il s’agit de façonner des environnements inspirants qui nourrissent le bien-être, cultivent la durabilité et apportent une véritable valeur ajoutée à la qualité de vie de chaque résident ».

Le Forest District se déploiera sur une superficie impressionnante de 65 000 m² dédiés aux parcs communautaires, dont 55 000 m² entièrement consacrés à une forêt d’essences locales. Grâce à une couverture arborée atteignant jusqu’à 75 % et à l’intégration de stratégies de rafraîchissement passif, ce quartier novateur offrira un microclimat naturellement plus frais, réduisant l’impact de la chaleur urbaine. Les résidents et visiteurs pourront y parcourir des sentiers verdoyants, pratiquer une activité physique dans des espaces de remise en forme ouverts sur la canopée, ou encore se ressourcer dans des jardins sereins, conçus pour encourager le bien-être, la pleine conscience et l’épanouissement d’un véritable esprit de communauté.

Taqi a ajouté : « Les villes de demain ne se mesureront pas seulement à la hauteur de leurs gratte-ciels, mais à leur capacité à être attentives aux individus, à la nature et aux expériences qu’elles offrent. C’est cette vision qui façonne notre démarche à Dubaï. Avec Talea, nous posons la pierre angulaire d’un nouveau modèle urbain : un lieu où l’écologie, le design et la vie quotidienne se rencontrent en parfaite harmonie ».

Talea puise son inspiration dans les rythmes harmonieux de la terre et de l’eau. Son architecture fluide, baignée de lumière grâce à de larges baies vitrées et ponctuée de verdure, invite la forêt à pénétrer au cœur de chaque foyer. La tour proposera 354 résidences élégantes, allant des appartements d’une à trois chambres à une sélection exclusive de penthouses dotées de quatre chambres, toutes conçues avec des intérieurs aux tonalités naturelles et offrant des perspectives spectaculaires sur la mer, la skyline de Dubaï et l’étendue verdoyante du Forest District.

Les installations de Talea s’inspirent pleinement de l’univers forestier, offrant des piscines ombragées, des passerelles suspendues au-dessus des cimes, des espaces de remise en forme et des aires de jeux, tous conçus pour se fondre harmonieusement dans le Forest District. Elles créent ainsi un mode de vie unique où l’énergie vivifiante du littoral rencontre la quiétude apaisante des bois.

