-

Transition Industries向Techint E&C和Siemens Energy授予Pacifico Mexinol项目210兆瓦电解槽设施的前端工程设计合同

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 世界级净零碳排放甲醇和氢气设施开发商Transition Industries LLC已向Siemens EnergyTechint Engineering & Construction授予一份前端工程设计(FEED)合同，为其位于墨西哥锡那罗亚州的Pacifico Mexinol项目部署约210兆瓦的Elyzer P-300电解槽设施。该项目每日可生产6130公吨超低碳甲醇。

FEED研究标志着Transition Industries、Techint Engineering & Construction和Siemens Energy之间不断扩展的合作伙伴关系迈出了新步伐。三方计划利用各自的先进技术和服务，确保绿色氢气生产达到最高效率和可靠性标准。根据FEED协议条款，Siemens Energy和Techint Engineering & Construction将提供具有约束力的初始固定总价方案（不超过限额），随后为电解槽设施的工程、采购和施工(EPC)提供有约束力的最终交钥匙固定总价方案。

2029年投入运营后，Pacifico Mexinol将成为全球最大的独立超低碳化学品生产设施，以及全球最大的绿色氢气和绿色甲醇生产商之一。

Transition Industries首席执行官Rommel Gallo表示：“这一里程碑标志着我们在推动化工行业创新和可持续发展的使命中向前迈出了重要一步。与Siemens Energy和Techint E&C合作，使我们能够开发Pacifico Mexinol项目的氢气生产部分，从而减少排放并为全球能源转型做出贡献。”

该制氢厂的设计旨在生产绿色氢气，以满足对可持续氢气不断增长的需求。FEED研究将专注于优化制氢厂的设计、标准化和工程方面，其预估产能约为每小时4000公斤氢气，并符合最高的安全、环境和运营标准。

Siemens Energy是全球领先的能源技术公司之一，因其在绿色氢气生产方面的专业知识而被选中参与该项目的这一部分。Siemens Energy的Elyzer P-300技术将在实现项目的效率、可持续性和可扩展性目标方面发挥关键作用。

Techint E&C北美地区总裁Alejandro Maluf强调：“在Techint E&C，我们注重对实干的热忱，而当涉及到像Mexinol这样具有挑战性和高影响力的项目时更是如此。这类项目使我们能够贡献所有技术专长，成为美洲最大绿色制氢厂这一关键能源转型项目的一部分，并继续为每个人建设更美好的未来。”

Transition Industries正在与World Bank Group成员International Finance Corporation (IFC)合作开发Pacifico Mexinol项目。一旦于2029启动运营，Pacifico Mexinol预计将成为全球最大的单一超低碳甲醇生产设施——每年生产约35万公吨绿色甲醇，从天然气中生产180万公吨蓝色甲醇并进行碳捕获。

关于TRANSITION INDUSTRIES

Transition Industries LLC总部位于德州休斯顿，是北美世界级净零碳排放甲醇和绿色氢气项目的开发商，旨在应对气候变化并促进环境和社会可持续性。如需了解有关Pacifico Mexinol或Transition Industries的更多信息，请发送电子邮件至inquiries@transitionind.com

关于TECHINT

Techint Engineering & Construction是项目管理、工程、采购和施工领域的全球领导者，业务覆盖石油与天然气、能源、采矿和工业厂房等多个行业。凭借超过75年的经验和全球逾2万名专业人员的团队，Techint致力于以最高的安全、质量和环境责任标准执行高度复杂的项目。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Transition Industries媒体关系
Karin Nunan
企业事务主管
knunan@transitionind.com

Industry:

Transition Industries LLC

Details
Headquarters: Houston, TX
CEO: Rommel Gallo
Employees: 30
Organization: PRI
Release Versions
EnglishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Transition Industries媒体关系
Karin Nunan
企业事务主管
knunan@transitionind.com

More News From Transition Industries LLC

Transition Industries与Bonatti S.p.A签署合作意向书，共建Pacifico Mexinol项目关键基础设施

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 世界级净零碳排放甲醇及绿氢项目的开发商Transition Industries LLC已与专注于能源领域的国际承包商Bonatti签署合作意向书，为位于墨西哥锡那罗亚州的Pacifico Mexinol项目共建关键基础设施。 Pacifico Mexinol有望成为全球最大的独立超低碳化工生产设施，每天可生产6130公吨(MT)甲醇。 根据合作意向书条款（其中包含固定总价），Bonatti将负责Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V. (“TTT”)港口区域的港口设施及码头升级工程，涵盖详细设计、采购、施工、预调试、调试及启动环节——该港口将承担所有甲醇出口装载作业。此外，Bonatti还将负责甲醇传输与蒸汽回收地下管道，以及甲醇主工艺厂与甲醇港口站点之间双光纤电缆的详细设计、采购、施工、预调试、调试及启动工作。 该协议还为Bonatti提供了建造项目闭环输水管道系统的机会，该系统将从JAPAMA氧化池向项目现场输水，使Pacifico Mexinol项目成...

Transition Industries签署全球最大的独立超低碳化学品生产设施Pacifico Mexinol项目战略协议

墨西哥城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 北美地区世界级规模、净零碳排放甲醇及绿氢项目开发商Transition Industries LLC与Samsung E&A Co., Ltd. (Samsung E&A)、Grupo Samsung E&A Mexico, S.A. de C.V., 以及Techint Engineering and Construction组成的联合体就位于位于墨西哥锡那罗亚州阿奥梅市的Pacifico Mexinol项目签署了工程总承包（EPC）合同。本次签约仪式在满足惯例先决条件及获得全部必要审批后正式生效。 MAIRE集团旗下技术公司NextChem通过其子公司KT TECH SpA，就NX AdWinMethanol®Zero专有技术供应事宜，与Samsung E&A签署了基础工程设计、关键和专利设备供应协议。 Transition Industries正与World Bank Group成员International Finance Corporation（IFC）联合开发Pacifico...

Transition Industries和Veolia合作重新定义墨西哥Pacifico Mexinol项目的工业用水

墨西哥洛斯莫奇斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 世界级净零碳排放甲醇和氢气项目的开发商Transition Industries LLC与水技术领域的全球领导者Veolia Water Technologies & Solutions签署了一项协议，以探索为墨西哥锡那罗亚州的Pacifico Mexinol项目提供先进工业用水技术的方案。Pacifico Mexinol预计将于2028年开始运营，有望成为全球最大的独立超低碳化工生产设施，每天可生产6145公吨(MT)甲醇。 该谅解备忘录(MOU)为Transition Industries与Veolia合作为Pacifico Mexinol项目制定以目标为导向的水战略提供了框架。该战略是与阿奥梅市饮用水和污水处理委员会(JAPAMA)共同设计的，通过利用Veolia最先进的技术解决方案，将使Pacifico Mexinol工厂成为全球规模首屈一指的城市污水转工业用水循环项目。 Pacifico Mexinol项目的水资源管理方法正面解决了水资源短缺问题，通过使用创新技术来避免利用淡水资源，从而保护这...
Back to Newsroom