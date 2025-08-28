Transition Industries向Techint E&C和Siemens Energy授予Pacifico Mexinol项目210兆瓦电解槽设施的前端工程设计合同

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 世界级净零碳排放甲醇和氢气设施开发商Transition Industries LLC已向Siemens Energy和Techint Engineering & Construction授予一份前端工程设计(FEED)合同，为其位于墨西哥锡那罗亚州的Pacifico Mexinol项目部署约210兆瓦的Elyzer P-300电解槽设施。该项目每日可生产6130公吨超低碳甲醇。

FEED研究标志着Transition Industries、Techint Engineering & Construction和Siemens Energy之间不断扩展的合作伙伴关系迈出了新步伐。三方计划利用各自的先进技术和服务，确保绿色氢气生产达到最高效率和可靠性标准。根据FEED协议条款，Siemens Energy和Techint Engineering & Construction将提供具有约束力的初始固定总价方案（不超过限额），随后为电解槽设施的工程、采购和施工(EPC)提供有约束力的最终交钥匙固定总价方案。

2029年投入运营后，Pacifico Mexinol将成为全球最大的独立超低碳化学品生产设施，以及全球最大的绿色氢气和绿色甲醇生产商之一。

Transition Industries首席执行官Rommel Gallo表示：“这一里程碑标志着我们在推动化工行业创新和可持续发展的使命中向前迈出了重要一步。与Siemens Energy和Techint E&C合作，使我们能够开发Pacifico Mexinol项目的氢气生产部分，从而减少排放并为全球能源转型做出贡献。”

该制氢厂的设计旨在生产绿色氢气，以满足对可持续氢气不断增长的需求。FEED研究将专注于优化制氢厂的设计、标准化和工程方面，其预估产能约为每小时4000公斤氢气，并符合最高的安全、环境和运营标准。

Siemens Energy是全球领先的能源技术公司之一，因其在绿色氢气生产方面的专业知识而被选中参与该项目的这一部分。Siemens Energy的Elyzer P-300技术将在实现项目的效率、可持续性和可扩展性目标方面发挥关键作用。

Techint E&C北美地区总裁Alejandro Maluf强调：“在Techint E&C，我们注重对实干的热忱，而当涉及到像Mexinol这样具有挑战性和高影响力的项目时更是如此。这类项目使我们能够贡献所有技术专长，成为美洲最大绿色制氢厂这一关键能源转型项目的一部分，并继续为每个人建设更美好的未来。”

Transition Industries正在与World Bank Group成员International Finance Corporation (IFC)合作开发Pacifico Mexinol项目。一旦于2029启动运营，Pacifico Mexinol预计将成为全球最大的单一超低碳甲醇生产设施——每年生产约35万公吨绿色甲醇，从天然气中生产180万公吨蓝色甲醇并进行碳捕获。

关于TRANSITION INDUSTRIES

Transition Industries LLC总部位于德州休斯顿，是北美世界级净零碳排放甲醇和绿色氢气项目的开发商，旨在应对气候变化并促进环境和社会可持续性。如需了解有关Pacifico Mexinol或Transition Industries的更多信息，请发送电子邮件至inquiries@transitionind.com 。

关于TECHINT

Techint Engineering & Construction是项目管理、工程、采购和施工领域的全球领导者，业务覆盖石油与天然气、能源、采矿和工业厂房等多个行业。凭借超过75年的经验和全球逾2万名专业人员的团队，Techint致力于以最高的安全、质量和环境责任标准执行高度复杂的项目。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。