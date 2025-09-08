HuneX在安卓平台推出「AI Gallery」——現已上線三款以日本美女為主題的AI生成藝術系列

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- HUNEX CO.,LTD.（總部：東京國分寺；總裁：Fumihiko Ariizumi）發表了「AI Gallery」系列的三款作品。這是一款娛樂應用程式，收錄AI生成的日本美女照片及短影片。

「AI Gallery」系列於2025年8月1日在Google Play安卓平台上線。

關於安卓版「AI Gallery」

「AI Gallery」是一款全新畫廊應用程式，以AI生成的日本美女藝術作品為特色。

它包含300張高畫質圖片及短影片，可在智慧型手機和平板裝置上呈現多元風格與主題。

系列內容

《AI Gallery-都市女孩-》：收錄都市場景中精緻時尚的穿搭與神情。

《AI Gallery-和服-》：展現日本文化之美、四季景致與傳統和服。

《AI Gallery-溫泉-》：呈現舒緩身心的溫泉度假村，傳遞放鬆與靜謐的氛圍。

主要特點

300張寫實風格的AI生成女性圖片及30條短影片。支援儲存我的最愛並以幻燈片形式瀏覽。

高級版：開啟額外270條短影片、去除廣告並支援全螢幕顯示。

關於AI技術

我們在影片生成中採用了KLING AI技術。

給媒體的寄語

我們欣然推出《都市女孩》、《和服》及《溫泉》等三款融合AI與藝術的全新視覺體驗，希望您能享受這些充滿活力的影片及其所帶來的放鬆時刻。

產品資訊

名稱：AI Gallery系列

開發者：HUNEX CO.,LTD.

支援的作業系統：安卓

價格：免費（含應用程式內購買）。高級版（升級）：各150日圓（0.99美元，含稅）

發表日期：2025年8月1日

支援語言：日文 / 英文 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 韓文 / 西班牙文 / 簡體中文 / 繁體中文 / 俄文 / 葡萄牙文

應用程式商店連結

《AI Gallery-都市女孩-》

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hunex.aigallery001

《AI Gallery-和服-》

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hunex.aigallery002

《AI Gallery-溫泉-》

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hunex.aigallery003

版權聲明：(C)HuneX

「AI Gallery」Steam版已上線

該系列已在Steam平台推出。

除畫廊功能外，Steam版還包含時鐘功能與滑動拼圖遊戲。

完成各關卡拼圖可開啟短影片，將視覺美感與益智玩法相結合。

平台：Steam

價格：各350日圓（2.99美元，含稅）

應用程式商店連結：《AI Gallery-都市女孩-》

https://store.steampowered.com/app/3532380/AI_Gallery_City_Girls/

《AI Gallery-和服-》

https://store.steampowered.com/app/3564130/AI_Gallery_Kimono/

《AI Gallery-溫泉-》

https://store.steampowered.com/app/3564140/AI_Gallery_Onsen/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。