HuneX在安卓平台推出「AI Gallery」——現已上線三款以日本美女為主題的AI生成藝術系列
HUNEX CO.,LTD.（總部：東京國分寺；總裁：Fumihiko Ariizumi）發表了「AI Gallery」系列的三款作品。這是一款娛樂應用程式，收錄AI生成的日本美女照片及短影片。
「AI Gallery」系列於2025年8月1日在Google Play安卓平台上線。
關於安卓版「AI Gallery」
「AI Gallery」是一款全新畫廊應用程式，以AI生成的日本美女藝術作品為特色。
它包含300張高畫質圖片及短影片，可在智慧型手機和平板裝置上呈現多元風格與主題。
系列內容
《AI Gallery-都市女孩-》：收錄都市場景中精緻時尚的穿搭與神情。
《AI Gallery-和服-》：展現日本文化之美、四季景致與傳統和服。
《AI Gallery-溫泉-》：呈現舒緩身心的溫泉度假村，傳遞放鬆與靜謐的氛圍。
主要特點
300張寫實風格的AI生成女性圖片及30條短影片。支援儲存我的最愛並以幻燈片形式瀏覽。
高級版：開啟額外270條短影片、去除廣告並支援全螢幕顯示。
關於AI技術
我們在影片生成中採用了KLING AI技術。
給媒體的寄語
我們欣然推出《都市女孩》、《和服》及《溫泉》等三款融合AI與藝術的全新視覺體驗，希望您能享受這些充滿活力的影片及其所帶來的放鬆時刻。
產品資訊
名稱：AI Gallery系列
開發者：HUNEX CO.,LTD.
支援的作業系統：安卓
價格：免費（含應用程式內購買）。高級版（升級）：各150日圓（0.99美元，含稅）
發表日期：2025年8月1日
支援語言：日文 / 英文 / 德文 / 法文 / 義大利文 / 韓文 / 西班牙文 / 簡體中文 / 繁體中文 / 俄文 / 葡萄牙文
應用程式商店連結
《AI Gallery-都市女孩-》
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hunex.aigallery001
《AI Gallery-和服-》
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hunex.aigallery002
《AI Gallery-溫泉-》
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hunex.aigallery003
版權聲明：(C)HuneX
「AI Gallery」Steam版已上線
該系列已在Steam平台推出。
除畫廊功能外，Steam版還包含時鐘功能與滑動拼圖遊戲。
完成各關卡拼圖可開啟短影片，將視覺美感與益智玩法相結合。
平台：Steam
價格：各350日圓（2.99美元，含稅）
應用程式商店連結：《AI Gallery-都市女孩-》
https://store.steampowered.com/app/3532380/AI_Gallery_City_Girls/
《AI Gallery-和服-》
https://store.steampowered.com/app/3564130/AI_Gallery_Kimono/
《AI Gallery-溫泉-》
https://store.steampowered.com/app/3564140/AI_Gallery_Onsen/
Contacts
如欲查詢相關事宜，請聯絡
公司：HUNEX CO.,LTD.
連絡人：Saito
電子郵件：products_sp@hunex.co.jp
查詢表單：https://www.hunex.co.jp/?page_id=149