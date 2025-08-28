Andersen Consulting renforce ses capacités de transformation des affaires avec Fabric

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi d’étendre sa plateforme grâce à un accord de collaboration passé avec Fabric, un cabinet de conseil stratégique qui aide les organisations à intégrer une chaîne d’approvisionnement durable et l’innovation centrée sur l’humain dans leur culture et leurs opérations.

Fondé au Japon en 2021, Fabric collabore avec des entreprises et des marques internationales pour cocréer des modèles économiques régénérateurs, des stratégies de marque durables et des produits tournés vers l’avenir. Grâce à ses méthodes de conception stratégique et créative, le cabinet favorise une transformation fondée sur les connaissances de la chaîne d’approvisionnement, des marques et des ressources humaines. Reconnu pour son approche systémique et son engagement en faveur de l’impact social et environnemental, Fabric conduit également des initiatives de transformation numérique intégrant le développement durable, le capital humain et l’intelligence artificielle.

« Fabric a pour vocation d’aider les entreprises à prospérer grâce à des relations régénératrices avec les personnes, la société et les systèmes vivants connectés », a déclaré James Hollow, fondateur et PDG de Fabric. « Nous allons au-delà du conseil traditionnel en concevant la transformation à partir des connaissances, de l’imagination et des valeurs. Cette collaboration avec Andersen Consulting renforce notre capacité à travailler avec des organisations qui partagent nos valeurs et qui envisagent la durabilité non seulement comme une responsabilité, mais aussi comme une opportunité. »

« La méthodologie de Fabric, axée avant tout sur la conception, et ancrée dans une approche systémique et une stratégie régénératrice, nous permet d’enrichir notre plateforme », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président et chef de la direction d’Andersen. « Leur capacité à associer objectifs, marque et expérience permet aux clients d’être les moteurs d’un changement significatif, et non pas simplement de s’y adapter. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines des services-conseils, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.