Andersen Consulting styrker sine kompetencer inden for virksomhedstransformation med Fabric

Andersen Consulting udvider sin platform gennem en samarbejdsaftale med Fabric, der er et strategisk designfirma, der arbejder med organisationer for at integrere bæredygtighed, forsyningskæder og menneske-centreret innovation på tværs af kultur og drift.

Fabric blev grundlagt i Japan i 2021 og arbejder sammen med virksomheder og globale brands om at skabe regenerative forretningsmodeller sammen samt bæredygtige brandstrategier og fremtidssikrede produkter. Ved hjælp af strategiske designmetoder og designfilosofi skaber virksomheden indsigtsbaseret transformation på tværs af forsyningskæder, brand og HR. Fabric er kendt for sin systemtænkning og sit engagement i social og miljømæssig bæredygtighed og fremmer desuden digitale transformationsinitiativer, der integrerer bæredygtighed, humankapital og AI.

"Fabric er skabt for at hjælpe virksomheder med at blomstre gennem regenerative relationer til mennesker, samfund og forbundne, levende systemer," sagde James Hollow, der er grundlægger af og CEO for Fabric. "Vi tilbyder mere end traditionel rådgivning ved at designe transformation gennem indsigt, fantasi og værdier. Dette samarbejde med Andersen Consulting styrker vores evne til at arbejde med ligesindede organisationer, der ikke bare ser bæredygtighed som et ansvar, men som en mulighed."

"Fabrics design-orienterede tilgang er forankret i systemtænkning og regenerativ strategi og tilfører dybde til vores platform," sagde Mark L. Vorsatz, der er global formand og CEO for Andersen. "Deres evne til at forbinde formål, brand og erfaring gør det muligt for kunderne at skabe meningsfulde forandringer og ikke bare at tilpasse sig dem."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af løsninger inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og AI-transformation samt inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hosAndersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og konsulentekpertise via en global platform med mere end 20.000 fagfolk og tilstedeværelse på over 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

