Stellantis加入GlobalPlatform以推進全球汽車網路安全標準

加州紅木城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Stellantis成為最新加入GlobalPlatform的主要汽車原始設備製造商(OEM)，協助加快軟體定義汽車(SDV)網路安全標準化的跨產業協作。

Stellantis旗下擁有14個主要汽車品牌，包括Alfa Romeo、Chrysler、FIAT、Jeep®、Opel、Peugeot和Vauxhall。該公司加入GlobalPlatform，旨在使其技術與不斷演變的汽車使用案例及法規要求保持一致。根據協議，Stellantis產品網路安全北美法規負責人兼技術專家Bill Mazzara將擔任GlobalPlatform汽車特別工作小組共同主席。

Stellantis加入GlobalPlatform中不斷壯大的汽車製造商、網路安全公司、晶片供應商和學術機構社群，共同推進標準化方法以滿足當今SDV的複雜網路安全需求。汽車特別工作小組的新成員包括AIST、Cariad (Volkswagen)、Dekra、ETAS、Linaro、Rambus、Renesas、Stellantis、Uni-sentry和Woven by Toyota。

Bill Mazzara表示：「GlobalPlatform的汽車特別工作小組正在協助產業就軟體定義汽車的安全、可擴充基礎平台達成共識。我們的工作重點是協調安全標準並促進跨產業合作，以滿足不斷變化的法規和營運要求，最終實現客戶期望。」

汽車特別工作小組處於將經過市場檢驗的GlobalPlatform技術和規範引進汽車領域的最前線。該工作小組近期達成重要里程碑：這些規範已完全符合SAE J3101硬體保護安全環境汽車網路安全標準(J3101-5)新版附錄的要求。這為符合GlobalPlatform標準的供應商提供了證明其自動符合J3101標準的正式途徑。它使汽車製造商能夠確信其車輛中內建的零件滿足網路安全要求，並便於與AutoSAR、Car Connectivity Consortium等汽車架構的應用相整合。

此外，汽車特別工作小組還以SESIP評估方法為基礎開發了保護概要，以確保零件級認證與SAE J3101保持一致。這使得認證零件可以跨平台重複使用而無需重新評估，從而節省整個供應鏈的時間和資源。

Stellantis資深副總裁兼電氣、電子和硬體工程負責人Muttalip Akin表示：「Stellantis參與GlobalPlatform，體現了我們對於推進可在汽車生態系統中規模化應用的標準化安全技術的承諾。」

GlobalPlatform執行董事Ana Tavares Lattibeaudiere表示：「這些最新進展代表產業在建立安全車輛應用標準化認證平台這一目標上的突破。我們鼓勵汽車產業的更多企業加入我們，共同實現降低風險、減少成本並消除汽車網路安全生態系統碎片化的使命。」

關於GlobalPlatform

GlobalPlatform是一家技術標準組織，致力於推動採用「安全設計」構想打造的創新型數位服務與裝置的高效部署和管理。GlobalPlatform技術應用於數十億張智慧卡、智慧型手機、穿戴式裝置及其他聯網和物聯網裝置。

GlobalPlatform的標準化技術和認證透過高效的產業驅動型協作開發，由多家不同成員公司主導，並與全球產業及主管機關和其他相關方合作推進。

globalplatform.org

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。