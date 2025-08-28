Andersen Consulting pogłębia zdolności w zakresie transformacji przedsiębiorstw poprzez nawiązanie współpracy z firmą Fabric

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting powiększa swoją platformę, zawierając umowę o współpracy z firmą Fabric specjalizującą się w projektowaniu strategicznym na rzecz organizacji pragnących włączyć ukierunkowane na człowieka innowacje na rzecz zrównoważonego łańcucha dostaw do swojej kultury i działalności.

Założona w 2021 r. w Japonii firma Fabric współpracuje z przedsiębiorstwami i światowymi markami w celu wspólnego opracowywania regeneracyjnych modeli biznesowych, zrównoważonych strategii budowania marki i przyszłościowych produktów. Dzięki wykorzystaniu metod strategicznego i przemyślanego projektowania firma wspiera transformację w oparciu o informacje w łańcuchu dostaw, w obrębie marki oraz zasobów kadrowych. Fabric, która słynie z systemowego podejścia i zaangażowania na rzecz wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko, kieruje również inicjatywami w zakresie cyfrowej transformacji łączących zrównoważony rozwój, kapitał ludzki oraz AI.

– Firma Fabric powstała z myślą o wspieraniu przedsiębiorstw w pomyślnym wypracowywaniu regeneracyjnych więzi z ludźmi, społeczeństwem i systemami wspomagającymi tryb życia oparty na łączności – powiedział James Hollow, założyciel i dyrektor generalny Fabric. – Nasze usługi wykraczają poza tradycyjne konsultacje; opracowujemy ścieżki transformacji na podstawie informacji, wykorzystując wyobraźnię i bazując na wartościach. Nawiązanie współpracy z Andersen Consulting zwiększa nasze zdolności do współdziałania z organizacjami o podobnych zapatrywaniach, które postrzegają zrównoważony rozwój nie tylko jako obowiązek, ale również jako szansę.

– Metodyka Fabric stawiająca projektowanie na pierwszym miejscu i zakorzeniona w systemowym myśleniu i regeneracyjnej strategii dodaje głębi naszej platformie – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Firma potrafi łączyć celowe działania, istotę marki i doświadczenie, dzięki czemu klienci mogą przewodzić istotnym zmianom zamiast po prostu dostosowywać się do nich.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 500 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

