Andersen Consulting携手Fabric深化业务转型能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Fabric签署合作协议来拓展自身平台，后者是一家战略设计公司，致力于帮助组织在文化与运营中整合可持续供应链和以人为本的创新。

Fabric于2021年在日本成立，与企业及全球品牌共同打造再生商业模式、可持续品牌战略及面向未来的产品。该公司运用战略设计方法与设计思维，推动供应链、品牌和人力资源领域以洞察为导向的转型。Fabric以系统思维方法及发挥社会与环境影响的承诺著称，同时主导着整合可持续发展、人力资本与AI的数字化转型计划。

Fabric创始人兼首席执行官James Hollow表示：“Fabric的使命是通过与人、社会和互联生命系统的再生关系帮助企业蓬勃发展。我们超越传统咨询模式，通过洞察、想象力与价值观设计转型之旅。与Andersen Consulting的合作增强了我们与志同道合组织合作的能力——这些组织不仅将可持续发展视为责任，更视其为机遇。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Fabric根植于系统思维与再生战略的设计优先方法论，为我们的平台增添了深度。他们连接目标、品牌与体验的能力，使客户能够引领有意义的变革，而不仅仅是适应变革。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

