BEYOND Developments präsentiert den ersten Forest District am Meer im Nahen Osten mit Talea als erstem Wohnhochhaus

Eine visionäre Verschmelzung von Architektur und Ökologie, die nachhaltiges Wohnen an der Küste in der Dubai Maritime City neu definiert

Discover the Essence of Talea, Where the Perfect Blend of Nature, Design, and Exceptional Living Experiences Awaits (Video: AETOSWire)

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für die Gestaltung zukunftsorientierter Gemeinden hat BEYOND Developments die Einführung des ersten Forest District by the Sea im Nahen Osten angekündigt, sowie Talea, das erste einer Reihe von Wohnhochhäusern, die diese Vision verwirklichen werden.

Dieses wegweisende Reiseziel in der Dubai Maritime City ist ein Küstenparadies, in dem Natur, Wellness und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen. Mit diesem naturorientierten Ansatz unterstützt BEYOND Developments die Transformation Dubais zu einem weltweit führenden Standort für nachhaltiges, resilientes urbanes Leben, ganz im Sinne des Dubai 2040 Master Plan, Net Zero 2050 und der D33 Agenda.

Laut Adil Taqi, CEO von BEYOND Developments, markiert diese Markteinführung mehr als nur den Beginn eines neuen Wohnangebots. „Dieses Projekt zeigt, wie durchdachtes Design wegweisende Lösungen für die Herausforderungen des Klimawandels und des städtischen Wohlbefindens bieten kann. Als jemand, der wie alle anderen in der Stadt lebt und arbeitet, verstehe ich aus erster Hand, wie wichtig Räume sind, die ein gesünderes und vernetzteres Leben wirklich unterstützen. Es liegt in unserer Verantwortung als Entwickler, Umgebungen zu schaffen, die Wohlbefinden und Nachhaltigkeit fördern und die Lebensqualität der Menschen im Alltag positiv beeinflussen."

The Forest District wird 65.000 Quadratmeter Gemeinschaftsparks umfassen, darunter ein weitläufiges 55.000 Quadratmeter großes Waldgebiet mit einheimischen Baumarten. Mit einer Baumkronendecke von bis zu 75 Prozent und passiven Kühlungsstrategien schafft der Bezirk ein kühleres Mikroklima, das durch grüne Wanderwege, Fitnessbereiche mit Blick auf den Wald und ruhige Gartenanlagen unterstützt wird, die das Wohlbefinden, die Achtsamkeit und die Gemeinschaft fördern sollen.

Taqi fügte hinzu: „Die Städte von morgen werden sich durch ihre Sensibilität für Menschen, Natur und Erfahrungen auszeichnen. Das ist das Ethos, das unsere Arbeit in Dubai prägt. Talea ist der erste Schritt, ein Ort, an dem Ökologie, Design und Alltag zielgerichtet zusammenkommen.“

Talea schöpft aus den Rhythmen der Erde und des Wassers. Die fließende Architektur mit viel Grün und großzügigen Glasflächen bringt den Wald in jedes Haus. Der Turm verfügt über 354 Wohnungen, von Ein- bis Dreizimmerwohnungen bis hin zu ausgewählten Vierzimmer-Penthäusern, mit Innenräumen in natürlichen Farbtönen und weitreichendem Blick auf das Meer, die Skyline und die Wälder.

Die Annehmlichkeiten spiegeln den Wald wider, mit schattigen Pools, Baumkronenpfaden, Fitnessbereichen und Spielplätzen, die nahtlos mit dem The Forest District verbunden sind und einen Lebensstil ermöglichen, in dem die Energie der Küste auf die Ruhe des Waldes trifft.

Weitere Informationen finden Sie auf https://beyonddevelopments.ae/

Quelle: AETOSWire

Contacts

Wael Sarieddine
wael.sarieddine@beyondproperties.ae

