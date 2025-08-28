Andersen Consulting verdiept mogelijkheden voor bedrijfstransformatie met Fabric

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn platform uit via een samenwerkingsovereenkomst met Fabric, een strategisch ontwerpbureau dat samenwerkt met organisaties om een duurzame toeleveringsketen en mensgerichte innovatie te integreren in cultuur en bedrijfsvoering.

Fabric, opgericht in Japan in 2021, werkt samen met bedrijven en wereldwijde merken om regeneratieve bedrijfsmodellen, duurzame merkstrategieën en toekomstbestendige producten te co-creëren. Met behulp van strategische ontwerpmethoden en design thinking stimuleert het bureau inzichtgedreven transformatie binnen de toeleveringsketen, het merk en human resources. Fabric staat bekend om zijn systeemdenken en toewijding aan maatschappelijke en milieu-impact en leidt ook digitale transformatie-initiatieven die duurzaamheid, menselijk kapitaal en AI integreren.

"Fabric is er om bedrijven te helpen bloeien door middel van regeneratieve relaties met mensen, de maatschappij en connected living-systemen," aldus James Hollow, oprichter en CEO van Fabric. "We gaan verder dan traditioneel advies door transformatie te ontwerpen op basis van inzicht, verbeeldingskracht en waarden. Deze samenwerking met Andersen Consulting versterkt onze mogelijkheden om samen te werken met gelijkgestemde organisaties die duurzaamheid niet alleen als verantwoordelijkheid zien, maar ook als kans."

"De design-first-methodologie van Fabric, geworteld in systeemdenken en regeneratieve strategie, voegt diepgang toe aan ons platform," stelde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Hun vermogen om doel, merk en ervaring te verbinden, stelt klanten in staat om betekenisvolle verandering te leiden, in plaats van zich er simpelweg aan aan te passen."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van advies, belastingen, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en adviesverlening op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.