BEYOND Developments presenta il primo “Forest District by the Sea” del Medio Oriente, con Talea come prima torre residenziale

DUBAI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Nell’ambito del suo impegno costante nella creazione di comunità orientate al futuro, BEYOND Developments ha annunciato l’inaugurazione del primo Forest District by the Sea del Medio Oriente, un quartiere boschivo affacciato sul mare, e di Talea, il primo di una serie di grattacieli residenziali che daranno vita a questa visione.

Situata a Dubai Maritime City, questa destinazione pionieristica è un paradiso costiero incentrato su natura, benessere e sostenibilità. Promuovendo questo approccio che mette al primo posto la natura, BEYOND Developments sostiene la trasformazione di Dubai in leader globale del vivere urbano sostenibile e resiliente, in linea con le iniziative Dubai 2040 Master Plan, Net Zero 2050 e D33 Agenda.

Secondo Adil Taqi, CEO di BEYOND Developments, l’inaugurazione crappresenta molto di più dell’inizio di una nuova offerta residenziale. “Questo progetto dimostra come una progettazione ponderata possa aprire la strada a soluzioni alle sfide dei cambiamenti climatici e del benessere urbano. Vivendo e lavorando in città, comprendo in prima persona la necessità di spazi che favoriscono davvero una vita più sana e più connessa. È nostra responsabilità, in qualità di impresa edile, creare ambienti che ispirano benessere e sostenibilità, facendo la differenza nella qualità della vita quotidiana delle persone”.

Il Forest District comprenderà 65.000 metri quadrati di parchi comunitari, tra cui un’ampia area boschiva autoctona di 55.000 metri quadrati. Con una copertura arborea fino al 75% e strategie di raffrescamento passivo, il quartiere introduce un microclima più fresco coadiuvato da sentieri verdi, spazi fitness con vista sulla foresta e tranquille aree giardino, progettati per promuovere il benessere, la mindfulness e la connessione con la comunità.

Taqi ha aggiunto: “Le città di domani saranno definite dalla loro sensibilità verso le persone, la natura e l’esperienza. Questa è la filosofia che caratterizza il nostro lavoro a Dubai. Talea è il primo passo, un luogo in cui ecologia, design e vita quotidiana si combinano con uno scopo ben definito”.

Talea si ispira ai ritmi della terra e dell’acqua. La sua architettura fluida, contraddistinta dalla presenza della vegetazione e di ampie vetrate, porta il bosco in ogni casa. La torre dispone di 354 residenze, da appartamenti con una o tre camere da letto a esclusivi attici con quattro camere da letto, con interni dai toni naturali e vista mozzafiato sul mare, sullo skyline e sull’ambiente boschivo.

I servizi richiamano il bosco, con piscine ombreggiate, passerelle tra le cime degli alberi, zone fitness e aree giochi, perfettamente collegate al Forest District per uno stile di vita in cui l’energia della costa incontra la quiete del bosco.

Fonte: AETOSWire